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影╱後悔了？脫北者偷開公車想衝回北韓 慘撞大橋被捕

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
目前定居南韓的脫北者1日凌晨偷竊公車硬闖邊界橋梁試圖返回北韓。圖為統一大橋示意圖。美聯社
目前定居南韓的脫北者1日凌晨偷竊公車硬闖邊界橋梁試圖返回北韓。圖為統一大橋示意圖。美聯社

南韓一名30多歲的脫北者，1日凌晨1時30分左右偷竊公車，從京畿道坡州市統一大橋南端衝向北端，試圖進入北韓，不過半途遭攔下逮捕。

韓聯社、MBC電視台等報導，這名脫北者大約10年前逃到南韓，此後一直居住在首爾新林洞，未料他1日凌晨1時半左右，從坡州市文山邑一處車庫，潛入鑰匙存放在車上的公車並開向北韓，見到軍警攔阻仍強行通過，但最終撞上統一大橋的路障後遭捕。

脫北者落網後供稱，他是因為在南韓生活困難才會想回到北韓，警方已確認他當時沒有受到酒精或藥物影響，確切情況仍在調查釐清中。

據了解，該男經濟困難，有罰款未繳，脫北後接受個人生活基本庇護措施5年，後來就沒有接受庇護，近來無業。

北韓 南韓 脫北者

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