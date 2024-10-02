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影／台灣遊客釜山突倒地！韓警、護理師CPR救回
南韓釜山一名40多歲台灣遊客，上月在當地知名觀光景點海雲台，突然倒地失去呼吸，所幸巡邏員警和路過的護理師出手進行CPR，成功撿回一命。
韓聯社報導，南韓釜山警察廳2日指出，上個月24日晚間11點左右，有一名40多歲的台灣遊客，突然倒在釜山海雲台區龜南路街頭，路過民眾立即撥打電話報警，而一名正在巡邏的員警也目睹了事發現場，並熱心加入協助。
巡邏員警先是檢查後，發現台灣遊客沒有呼吸，立即進行CPR。隨後一名路過的護理師，也蹲下來加入救援，直到救護車抵達才停手，所幸在送醫治療後後，台灣遊客並無大礙，且已平安出境。
釜山警察局也在臉書公開當時影片並表示，台灣遊客透過他們表達感謝之意，並感激稱：「我在旅途中得到了很多幫助，很感謝包括員警在內的所有人。」
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