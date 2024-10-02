電賀石破茂任日相 習近平：盼構建穩定的中日關係

日本自民黨總裁石破茂1日獲眾、參議院指名為第102任首相。據新華社，中國國家主席習近平1日致電石破茂，表示將全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建穩定的中日關係。

據新華社報導，習近平致電石破茂，祝賀他當選日本首相。

習近平於賀電中表示，中國和日本是一衣帶水的鄰邦，希望日方和中方相向而行，恪守中日4個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建具建設性、穩定的中日關係。

中國國務院總理李強也於1日向石破茂致電祝賀，表示雙方應維護兩國關係政治基礎，加強友好、互信與合作。

在石破茂任日本首相前，曾於8月12日率日本跨黨派議員訪問台灣3天，期間拜會總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文等人，曾引發中國強烈不滿。此外，今年8月中國軍機首度侵入日本領空，近期又發生日本男童在深圳遭人刺傷後身亡，兩國未來互動備受矚目。