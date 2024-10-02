全球暖化萬年雪消退 義大利瑞士重劃部分國界
人類燃燒化石燃料產生過多溫室氣體，從義大利和瑞士原本用來標記「楚河漢界」的冰河融化殆盡而不得不重劃部分國界一事，不難看出暖化對全球帶來的巨變。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利和瑞士已同意變更象徵性地標、阿爾卑斯山脈最高峰之一馬特洪峰（Matterhorn Peak）下的邊界。
儘管國家邊界往往被認定是固定不變的，瑞士和義大利邊境大部分地區卻是由冰河和萬年雪所界定。瑞士政府上週發布聲明表示，「冰河融化影響下，自然元素隨之演變，並重新定義了國家邊界」。
變更邊界早於2023年便已取得協議，瑞士政府上個月27日正式批准，義大利則還在跑程序，一旦雙方都簽字，就會對外公布協議內容，並讓各界一覽新邊界細節。
歐洲是全球暖化速度最快的洲，而當地冰河出現的變化顯而易見。
在瑞士，冰河融化速度之快，去年一口氣消失4%的體積，僅次於2022年寫下的6%紀錄。
而冰河消融的趨勢毫無停下來的跡象。
即使採取最具雄心的行動，全球或許有高達半數的冰河將於2100年消失殆盡，並引發骨牌效應。
其一是讓環境更加不穩，更容易出現危險土石流和崩塌事故。2022年期間，義大利的阿爾卑斯山區發生冰河崩塌，奪走11條人命。
其二，冰河的消融，讓1986年獨自在馬特洪山附近健行時失蹤的登山客遺骸，於去年重見天日。
最後，隨著冰河退縮，它們也逐漸失去了供應淡水的重要作用，恐讓熱浪期間水資源短缺的問題更加嚴重。
蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）冰河學家赫斯（Matthias Huss）告訴CNN說，國與國之間邊界改變，只是冰河消融的「一個小小副作用」，但當人們看到這件事「可以直接影響世界地圖」，有助於大大提高全球暖化影響的能見度。
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