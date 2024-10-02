快訊

果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買

還要加碼！台電再向立院要2千億撥補 張嘉郡：把人民當提款機

明天續放颱風假？ 氣象署最新風雨預測 「19縣市」達停班課標準

全球暖化萬年雪消退 義大利瑞士重劃部分國界

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

人類燃燒化石燃料產生過多溫室氣體，從義大利瑞士原本用來標記「楚河漢界」的冰河融化殆盡而不得不重劃部分國界一事，不難看出暖化對全球帶來的巨變。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利和瑞士已同意變更象徵性地標、阿爾卑斯山脈最高峰之一馬特洪峰（Matterhorn Peak）下的邊界。

儘管國家邊界往往被認定是固定不變的，瑞士和義大利邊境大部分地區卻是由冰河和萬年雪所界定。瑞士政府上週發布聲明表示，「冰河融化影響下，自然元素隨之演變，並重新定義了國家邊界」。

變更邊界早於2023年便已取得協議，瑞士政府上個月27日正式批准，義大利則還在跑程序，一旦雙方都簽字，就會對外公布協議內容，並讓各界一覽新邊界細節。

歐洲是全球暖化速度最快的洲，而當地冰河出現的變化顯而易見。

在瑞士，冰河融化速度之快，去年一口氣消失4%的體積，僅次於2022年寫下的6%紀錄。

而冰河消融的趨勢毫無停下來的跡象。

即使採取最具雄心的行動，全球或許有高達半數的冰河將於2100年消失殆盡，並引發骨牌效應。

其一是讓環境更加不穩，更容易出現危險土石流和崩塌事故。2022年期間，義大利的阿爾卑斯山區發生冰河崩塌，奪走11條人命。

其二，冰河的消融，讓1986年獨自在馬特洪山附近健行時失蹤的登山客遺骸，於去年重見天日。

最後，隨著冰河退縮，它們也逐漸失去了供應淡水的重要作用，恐讓熱浪期間水資源短缺的問題更加嚴重。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）冰河學家赫斯（Matthias Huss）告訴CNN說，國與國之間邊界改變，只是冰河消融的「一個小小副作用」，但當人們看到這件事「可以直接影響世界地圖」，有助於大大提高全球暖化影響的能見度。

暖化 瑞士 義大利

延伸閱讀

23歲大陸男子持刀闖瑞士幼兒園！砍傷3名5歲男童、其中1人重傷

綠委成立台義國會議員聯誼會 盼擴大合作外交升級

瑞士立場大轉彎 表態支持中國和平倡議

無懼中國施壓 瑞士智庫辦台灣主權研討會

相關新聞

澳洲疫情衝擊未消失 飛航管制員短缺

根據澳洲運輸安全局9月初發表的一份報告，在2022年12月9日，一位飛航管制人員在布里斯本辦公室值夜班時，蓋著毯子睡著了，當時他是辦公室唯一執勤人員，正值新冠疫後人力嚴重短缺。現在飛航管制人員不足的問題，仍未完全解決。

泰國火燒車意外 年輕老師緊抱孩童到最後一刻

泰國昨天發生載滿孩童和老師的遊覽車失控撞上路邊護欄起火燃燒的意外，其中一名身亡的老師今年剛從大學畢業投入職場，不幸遇上意...

蘇黎世社區發生刀刺事件 3童受傷一中國公民被捕

瑞士最大城市蘇黎世（Zurich）今天發生持刀攻擊事件，警方表示有3名托兒所孩童受傷，其中1名男童傷勢嚴重，警方已拘留1...

北約新秘書長上任 願與新任美總統合作

北約新官上任，依舊挺烏克蘭！北約新秘書長呂特1日正式就任，他過去擔任荷蘭總理時就積極援助烏克蘭，因此上任時也宣示對烏援助依舊是北約首要任務；面對美國大選的不確定性，他也表示，無論誰當選，北約都願與其積極配合。

日本宮崎機場跑道坍陷緊急關閉！傳出爆炸聲響 無人受傷

日本宮崎縣宮崎市的宮崎機場2日上午驚傳跑道坍陷，機場已於當地時間8時前關閉跑道並暫停所有航班起降，警消部門正密切調查情況...

南韓梨泰院慘案一審判決：輕判與無罪？

「梨泰院慘案並非天災地變等自然災害，而是原本被告們各自在自己位置上，盡到注意義務就能預防的。這無可否認地是『人災』（인재）。」 ——梨泰院慘案一審判決書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。