人權團體中國駐德使館前抗議 高喊還我自由

「今天是一個不該慶祝的日子！」中共1日慶祝建政75週年，包括香港人、西藏人、維吾爾人與南蒙古人等多個人權團體，在細雨朦朧中聚集在柏林亞諾維茨橋（JannowitzBridge）上，對著緊鄰橋畔的中國駐德國大使館示威抗議，高喊「打倒習近平！還我自由！」

自由香港協會（Freedom for Hong Kong）成員AmySiu說，「我們大家都是在一條船上」。

她說，「中國國慶日對我們香港人來說，是一個不高興的日子」。她身為在國外的香港人還有自由可以出聲，所以必須站出來，向世界上其他人說明現在香港的情況。

Amy Siu說，現在香港的情況非常糟糕，每況愈下，連穿「光復香港、時代革命」的衣服都會被抓，很容易就會坐牢。她希望香港可以恢復自由。

她強調，「以前的自由，是每個人原本應有的自由」。

世界維吾爾代表大會柏林辦公室主任海玉爾（Haiyuer Kuerban）說，10月1日對維吾爾人來說是哀悼日。75年以來，中共在東突厥斯坦做了無數暴行，「通過今天的抗議活動對中共當局表達，我們對自由、民族獨立與民族自主的意志沒有終止」。

德國西藏倡議組織（Tibet Initiative Deutschland）發言人穆達偉（David Missal）表示，中共建政75年代表的是75年的恐嚇、西藏人失去自由75年。甚至在德國集會、拍照，中國也試圖限制德國人民的自由，這是不可接受的。

德國西藏倡議組織成員Tenzyn Zöchbauer說，「是時候討論人權問題了」。跨國鎮壓、監視、間諜和恐嚇已經成為許多中國人日常生活的一部分。這些人不敢公開露臉，無法在沒有恐懼之下表達意見，因為可能因此牽連家人。

國際聲援西藏運動（International Campaign forTibet）德國分部執行長穆勒（Kai Müller）表示，中共在1949到1951年在西藏建立統治體系，征服並同化他們的文化，用武力併吞其他國家，這是殘酷的殖民問題，希望越來越多人可以了解這件事。