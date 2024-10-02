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泰國火燒車意外 年輕老師緊抱孩童到最後一刻

中央社／ 曼谷2日專電

泰國昨天發生載滿孩童和老師的遊覽車失控撞上路邊護欄起火燃燒的意外，其中一名身亡的老師今年剛從大學畢業投入職場，不幸遇上意外，她被發現時雙手仍緊緊抱著學生直到最後一刻。

一輛遊覽車昨天載著44名來自烏泰他尼府（UthaiThani）的師生進行校外教學之旅，中午約12時8分在巴吞他尼府（Pathum Thani）的公路上發生重大車禍。根據泰媒報導，遊覽車因為爆胎撞上路邊護欄後起火燃燒。

車上共有38名學童和6名老師，學童年紀介於3到9歲之間。火燒車意外發生後，搜救人員在現場找到20名學生和3名老師的屍體。

鮮新聞（Khaosod）報導，其中一名身亡的老師卡諾寬（Kanokwan Sripong）的母親看到新聞後，嘗試撥打女兒的電話但無人接聽，卡諾寬9月26日剛從學校畢業就投入職場，卻沒想到遇上意外。

以協助弱勢族群出名的泰國名人坎塔（KanthatPongpaiboonvej）在他經營的臉書粉絲專頁發文指出，卡諾寬的屍體被發現時，緊緊用雙手抱住學生，「她直到最後一刻都還在盡老師的責任，直到最後一刻都這麼美麗。」

泰國民眾因此在社群媒體上悼念卡諾寬以及其他兩位在火燒車意外中喪命的老師。

遊覽車司機沙曼（Saman）昨天在意外發生後逃離現場，他甚至把手機關機，沒有人可以聯繫上他，不過他昨天深夜主動向警方投案並接受調查。

泰媒報導指出，沙曼在車子撞上護欄後從司機座位旁的門下車，然後用路人提供的滅火器試圖滅火，但眼看火勢越燒越大，沙曼因此丟下滅火器逃離現場。

泰國 火燒車 遊覽車

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