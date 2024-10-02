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蒲亭習近平互發賀電 習：願拓展中俄全方位合作

中央社／ 台北2日電

昨天是中共建政75週年，中國國家主席習近平俄羅斯總統蒲亭今天互致賀電。習近平強調，在和蒲亭共同戰略引領下，雙方政治互信持續加深，將不斷拓展中俄全方位務實合作。

據新華社報導，10月2日，中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）互致賀電。

習近平強調，在和蒲亭共同戰略引領下，面對百年未有之大變局，雙方政治互信持續加深，為推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出重要貢獻。

習近平表示，高度重視中俄關係發展，將不斷拓展中俄全方位務實合作，共同促進兩國高質量發展和現代化建設。

據新華社報導，蒲亭表示，相信雙方將全面落實和習近平會晤達成的一系列共識，進一步鞏固俄中新時代全面戰略協作夥伴關係，促進歐亞大陸及全球安全穩定。

蒲亭稱，俄中緊密、互利的關係成功經受住時間的考驗，當前俄中關係處於歷史最高水平。雙方在政治、經貿、科技等領域開展合作，在國際和地區事務中高效協作，將共同致力於構建公正的多極世界格局。

習近平與蒲亭即將迎來今年第3次會面，習近平10月22日至24日將赴俄羅斯出席金磚國家領導人峰會，這將是習近平與蒲亭今年第3次的會面。

今年5月，2人曾在北京會面，是蒲亭連任第5次總統任期後的首次出訪。2人又於今年7月在哈薩克舉行的上海合作組織峰會中會面。

俄羅斯 習近平 蒲亭

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