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日本宮崎機場疑未爆彈爆炸 戰時曾是舊海軍機場

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本宮崎機場今天上午8時左右發生滑行道爆炸塌陷意外，日媒報導，當地警方研判爆炸原因可能是未爆彈。宮崎機場在二次大戰期間曾被建設為舊海軍機場，過去也曾發現過未爆彈。

日本每日新聞報導，日本政府國土交通省宮崎機場辦公室表示，在滑行道塌陷意外發生後，已緊急關閉跑道暫停所有航機起降。

目前尚不清楚何時能恢復航機起降，已有數個航班被迫取消。

由於現場通報表示「聽到爆炸聲響」，宮崎縣警方研判有可能是未爆彈，正在展開調查。

警方表示，接獲通報表示「柏油被掀起並冒煙」，爆炸現場塌陷處的直徑約7公尺、深度約1.2公尺。

宮崎市消防局今天上午8時10分左右也接獲通報表示機場腹地內聽到爆炸聲響，截至目前為止未傳出有人員受傷。

宮崎機場一帶相繼被發現未爆彈。除了2009年1月在靠近機場的工程現場被發現外，2011年6月及11月分別在跑道內發現重量約50公斤及250公斤的未爆彈。

這些未爆彈研判都是美軍在二次大戰期間所投下。宮崎機場在1943年曾被建設為舊日本海軍赤江機場。

日本 機場 爆炸

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