蘇黎世社區發生刀刺事件 3童受傷一中國公民被捕

瑞士最大城市蘇黎世（Zurich）今天發生持刀攻擊事件，警方表示有3名托兒所孩童受傷，其中1名男童傷勢嚴重，警方已拘留1名中國公民。

法新社報導，3名受傷孩童年紀5歲，1人傷勢嚴重2人傷勢中等，在接受救護車人員緊急處置後送醫治療。

事件發生在中午時分，地點在蘇黎世北部的俄黎肯區（Oerlikon）伯尼納大街（Berninastrasse）。這條大街上大多是住宅。

蘇黎世警方聲明指出：「根據初步調查的資料，日托中心工作人員正把孩子們帶回托兒所，途中突然有一名男子拿著利刀攻擊孩子。」

「托兒所人員立即做出反應，在旁人協助下制伏犯嫌，並將他扣押住，直到緊急服務人員趕到。」

警方表示，已逮捕1名23歲中國男子並將他帶到警局。

鑑識專家已出動，警方也在做進一步調查；同時派出警方心理學專家與關懷小組來照顧受事件影響的人。

警方告訴法新社說，沒有其他人受傷。