法國政壇向右傾 總理主張制定更嚴格移民政策

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）今天向國會闡述政府的優先事項時表示，法國需要更嚴格的移民和融合政策。

法新社報導，這位保守派總理欲收緊移民政策和邊境管制的計畫，象徵今年夏天的國會選舉形成無任何黨派過半的懸峙國會（hung parliament）後，法國政壇開始右傾。

現年73歲的巴尼耶在法國國會下議院國民議會（National Assembly）表示：「我們對移民政策的管控不再令人滿意。因此，我們實現融合目標的方式，也不再讓人滿意。」

法國有歡迎難民和移民的悠久傳統，但尋求庇護者人數增加、平價住房長期短缺以及生活成本危機，都加劇了社會緊張局勢。

巴尼耶在國會發表談話時矢言會對人口販子「毫不留情」，他說這些人「利用痛苦和絕望」鼓勵移民非法穿越英吉利海峽和地中海。

巴尼耶還說：「我們也希望加強管控我國邊境。」他舉德國為例，德國最近加強邊境管控，以因應幾起可疑的伊斯蘭攻擊事件。

他說：「只要有必要，法國將依據歐洲規範和德國才剛實施的措施，繼續在自己的邊境重建管控。」

巴尼耶表示，透過採取更嚴厲的政策，法國將能夠「以適當且有尊嚴的方式，讓我們選擇歡迎的人融入我國」。