快訊

4市晚間8時同時宣布颱風假 基隆卻偷跑？蔣萬安說話了

昔挺太陽花、舉國旗！ 安溥手寫字賀中國國慶...網友全看傻

虛驚一夜？遲來的報復？伊朗轟擊以色列「無重大傷亡」

法國政壇向右傾 總理主張制定更嚴格移民政策

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

法國總理巴尼耶（Michel Barnier）今天向國會闡述政府的優先事項時表示，法國需要更嚴格的移民和融合政策。

法新社報導，這位保守派總理欲收緊移民政策和邊境管制的計畫，象徵今年夏天的國會選舉形成無任何黨派過半的懸峙國會（hung parliament）後，法國政壇開始右傾。

現年73歲的巴尼耶在法國國會下議院國民議會（National Assembly）表示：「我們對移民政策的管控不再令人滿意。因此，我們實現融合目標的方式，也不再讓人滿意。」

法國有歡迎難民和移民的悠久傳統，但尋求庇護者人數增加、平價住房長期短缺以及生活成本危機，都加劇了社會緊張局勢。

巴尼耶在國會發表談話時矢言會對人口販子「毫不留情」，他說這些人「利用痛苦和絕望」鼓勵移民非法穿越英吉利海峽和地中海。

巴尼耶還說：「我們也希望加強管控我國邊境。」他舉德國為例，德國最近加強邊境管控，以因應幾起可疑的伊斯蘭攻擊事件。

他說：「只要有必要，法國將依據歐洲規範和德國才剛實施的措施，繼續在自己的邊境重建管控。」

巴尼耶表示，透過採取更嚴厲的政策，法國將能夠「以適當且有尊嚴的方式，讓我們選擇歡迎的人融入我國」。

德國 法國 移民

延伸閱讀

法國顧忌中共學術滲透 接連拒發研究員入境簽證

羽球／世青混合團體賽台灣分組3連勝 2日拚8強門票

IBM歐洲首座量子資料中心在德國啟用 總理蕭茲出席

「偶像遭霸凌」鬧上國會！點名NewJeans的她出席作證

相關新聞

日本宮崎機場跑道坍陷緊急關閉！傳出爆炸聲響 無人受傷

日本宮崎縣宮崎市的宮崎機場2日上午驚傳跑道坍陷，機場已於當地時間8時前關閉跑道並暫停所有航班起降，警消部門正密切調查情況...

蘇黎世社區發生刀刺事件 3童受傷一中國公民被捕

瑞士最大城市蘇黎世（Zurich）今天發生持刀攻擊事件，警方表示有3名托兒所孩童受傷，其中1名男童傷勢嚴重，警方已拘留1...

北約新秘書長上任 願與新任美總統合作

北約新官上任，依舊挺烏克蘭！北約新秘書長呂特1日正式就任，他過去擔任荷蘭總理時就積極援助烏克蘭，因此上任時也宣示對烏援助依舊是北約首要任務；面對美國大選的不確定性，他也表示，無論誰當選，北約都願與其積極配合。

南韓梨泰院慘案一審判決：輕判與無罪？

「梨泰院慘案並非天災地變等自然災害，而是原本被告們各自在自己位置上，盡到注意義務就能預防的。這無可否認地是『人災』（인재）。」 ——梨泰院慘案一審判決書

中東局勢緊張 漢莎、荷航等歐洲航空公司延長停飛

歐洲大型航空公司漢莎、荷蘭皇家和瑞士航空今天宣布，由於整個中東地區緊張局勢加劇，原已暫停飛往當地的航班措施將延長實施

石破茂內閣特色 日本政論家：非主流派出清大拍賣

日本新任首相石破茂完成組閣，19名閣員當中有6名閣員是這次推薦石破參選自民黨總裁的國會議員。日本政論家田崎史郎指石破內閣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。