日本宮崎機場滑行道爆炸塌陷 暫停所有航機起降

日本宮崎機場滑行道今天上午傳出爆炸塌陷，機場方面已緊急關閉跑道，暫停所有航機起降，截至目前為止暫未傳出有人員受傷。

日本宮崎放送（MRT）報導，根據設置在宮崎機場腹地內的監視錄影機所拍攝到畫面，滑行道在今天上午7時58分不知何故發生爆炸，現場一度彌漫煙塵。

宮崎機場辦公室表示，已確認連接跑道的滑行道塌陷，目前暫停所有航機起降。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府國土交通省宮崎機場辦公室表示，今天上午發現滑行道有部分塌陷，在聯絡警消同時，已從上午8時起關閉跑道，暫停所有航機起降。

國土交通省表示，受到滑行道部分塌陷影響，預估今天整天都將關閉跑道。

警方也在事發現場附近協助機場相關人士疏散，截至目前為止暫未傳出有人員受傷。

警方表示，有接獲通報指出「聽到爆炸聲響」，警消正在現場調查詳細狀況。