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薛恩鮑姆就任墨總統 幫派暴力和經濟成執政挑戰

中央社／ 墨西哥市1日綜合外電報導

墨西哥首位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天宣誓就任，在其所屬執政黨通過具爭議性改革下，她將開始治理這個飽受幫派暴力和經濟不確定性所苦的國家。

法新社和路透社報導，在「克勞第亞萬歲！墨西哥萬歲！」呼聲和外國政要觀禮下，這位62歲的前墨西哥市市長宣誓就職，並在國會接受總統飾帶。

薛恩鮑姆首度對大聲歡呼的議員說：「女性已開始塑造我們美麗國家的命運。」墨西哥每天約有10名婦女遭人殺害。

薛恩鮑姆正式成為墨西哥首位女總統外，也成就了另一項歷史，即成為這個以羅馬天主教為主國家的首位猶太裔總統。

薛恩鮑姆的支持者自黎明開始聚集在墨西哥市主要廣場，以慶祝這位新總統就職。墨西哥擁有1億2900萬人口，是全球人口最多的西語系國家，自獨立迄今有65位男性總統。

從墨西哥中部城市雷昂（Leon）搭巴士前來的家庭主婦拉米雷斯（Marta Ramirez）說，「我們清晨5點就到了」，她說女性總統「更瞭解人民」。

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）缺席這次典禮，引人矚目。薛恩鮑姆指責他不承認殖民造成的傷害，因而未邀請他參加這場就職典禮。

西班牙也拒絕參加薛恩鮑姆的就職典禮，儘管西班牙與墨西哥在歷史和經濟上關係密切。

墨西哥執政黨上月頒布的改革包括司法改革措施，未來3年內將以人民投票方式選出新的法律學者來取代全國所有法官。

批評人士擔心前總統羅培茲歐布拉多（AndresManuel Lopez Obrador）和薛恩鮑姆所屬執政黨「國家復興運動黨」（Morena）權力過大，恐對行政權的民主制衡形成破壞。

執政黨 墨西哥 西班牙

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