日本宮崎機場跑道坍陷緊急關閉！傳出爆炸聲響 無人受傷

日本宮崎縣宮崎市的宮崎機場2日上午驚傳跑道坍陷，機場已於當地時間8時前關閉跑道並暫停所有航班起降，警消部門正密切調查情況。

NHK報導，根據國土交通省宮崎機場事務所消息，2日上午，連接跑道的滑行道有部分出現坍陷狀況，機場辦公室隨即連繫警消部門，並於當地時間8時前關閉跑道，並暫停所有航班起降。警方正在疏散現場附近的機場人員等，目前沒有傳出人員傷亡消息。

根據NHK在宮崎機場安裝的攝影機所拍攝到的畫面顯示，上午9時許，滑行道上的部分路面有坍陷情況，周邊柏油路面也看似損壞和不平整。

警方指出，有消息聽到爆炸聲響，因此警消部門正在現場詳細調查情況。

日本國土交通省宮崎機場辦事處機場局長加藤浩介向NHK說，上午8時左右，塔台工作人員確認滑行道發生坍陷，且伴隨爆炸聲響和濃煙，目前正在釐清事故原因，尚無法估計何時能開放跑道。