中東局勢緊張 漢莎、荷航等歐洲航空公司延長停飛

歐洲大型航空公司漢莎、荷蘭皇家和瑞士航空今天宣布，由於整個中東地區緊張局勢加劇，原已暫停飛往當地的航班措施將延長實施。

荷蘭皇家航空（KLM）發言人范德維斯（Elvira vander Vis）告訴法新社，「鑑於此地區的局勢」，原已暫停的每天1班飛往特拉維夫（Tel Aviv）航班，現將繼續停飛到今年年底。

荷蘭皇家航空8月時宣布，飛往以色列的航班暫停至10月26日為止。

同樣在今天，德國漢莎航空集團（Lufthansa）表示，暫停飛往貝魯特航班，將實施至11月30日；飛往特拉維夫的航班，直至10月31日都將取消；飛往德黑蘭航班則繼續停飛至10月14日。

漢莎航空集團今天稍晚表示，公司還決定「在10月2日之前避開伊朗、伊拉克和約旦的領空」，並說「所屬航班將在10月31日之前避開以色列領空」。

旗下包括瑞士國際航空（Swiss International AirLines）、奧地利航空（Austrian Airlines）和布魯塞爾航空（Brussels Airlines）的漢莎航空集團等航空公司，因中東局勢緊張，近幾個月一再修改航班時刻表。

瑞士航空跟進母公司做法，表示延長航班停飛時間「目的在為我們的乘客和機組人員提供更多的可預測性」。