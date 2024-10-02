石破茂內閣特色 日本政論家：非主流派出清大拍賣

日本新任首相石破茂完成組閣，19名閣員當中有6名閣員是這次推薦石破參選自民黨總裁的國會議員。日本政論家田崎史郎指石破內閣給人的感覺是「非主流派清倉大拍賣」；指與石破很親近，但受到冷遇者，這次一舉被任用。

自民黨總裁石破茂1日下午獲眾議院及參議院指名為第102任首相後著手組閣。之後，石破內閣在皇宮（皇居）出席首相親任式及閣僚認證式後，晚間8時（台灣時間7時）許正式上路。9時石破以首相身分召開記者會說明組閣人事的想法、今後施政的基本方針，也言及眾議院解散後舉行大選一事。

石破內閣人事除了首相（內閣總理大臣）石破本人以外，19名閣員當中，有13人是首度入閣，有6名閣員是推薦石破參選自民黨總裁的國會議員。

日本Sponichi Annex報導，1日上午日本政論家田崎史郎與朝日電視台政治記者千千岩森生在朝日電視台節目「羽鳥慎一晨間秀」上就石破內閣做評論。

針對石破內閣中有6閣員是推薦他參選自民黨總裁的國會議員一事，千千岩很驚訝地說：「9個陣營（9名總裁選舉候選人）當中，光一個陣容就有6人入閣，前所未聞。」

針對內閣1/3是石破的近親一事，千千岩解釋說，數位大臣平將明、經濟再生大臣赤澤亮正在能力和實力方面在自民黨內的評價都相當高，是長期與石破一起「被迫吃冷飯」者。

田崎用詞辛辣地說：「石破內閣給人的感覺就是非主流清倉大拍賣。至今與石破很親近，但受到冷遇者，這次一舉被任用的感覺。」

有關村上誠一郎被拔擢為總務大臣一事，田崎表示，自民黨執行部的人也說被指責「有必要做到這種程度嗎？」

主要是村上在前首相安倍晉三遇刺身亡後，罵安倍是「國賊」，受到自民黨黨紀委員會做出停止黨權一年的處分。現在石破竟然拔擢村上擔任總務大臣，自民黨內以舊安倍派為主的人士已表示反彈。

田崎表示，「據悉石破的自民黨執行部（一級主管）人事及內閣人事布局，自民黨副總裁（副主席）菅義偉說自己完全沒插手，那麼可能是石破、自民黨幹事長（秘書長）森山裕所安排的人事。給人感覺真有必要做到這樣的程度嗎？」

石破在組閣前說：「現在（自民黨內）派閥已消失了，並不考慮哪個派閥推出幾名閣員一事。」田崎認為，石破以派閥已無為由，安排親自己者入閣，未免做得太露骨。

田崎表示，自民黨內「反石破」人士的憤怒很可能在眾議院大選後宣洩出來，展開逆襲。