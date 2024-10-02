石破茂擬修改日美地位協定 強調有助強化日美同盟

日本執政黨自民黨總裁石破茂昨天在國會被指名為日本第102任首相。有關他主張修改「日美地位協定」一事，被認為可能影響日美同盟關係，但他昨晚在記者會上表示，這反而有助於強化日美同盟。

石破內閣昨天上路，但外交、安全保障、經濟、社會保障（社福）政策等被視為前途多舛，都是很難處理課題。

石破昨晚在記者會上表示，修改日美地位協定完全不會讓日美同盟產生懸念，反而是有助於強化日美同盟。在美國設日本自衛隊基地的想法是有軍事上的合理性，將檢視外交上的意義等，進行討論。

他言及有關修改日美地位協定的具體內容，指出在美國境內成立日本自衛隊的訓練基地，強調日本陸上自衛隊、航空自衛隊因為在日本國土狹小，未能整備充分訓練的環境，在美國境內設立日本自衛隊訓練場，在軍事上具有效率性。

日本朝日新聞報導，石破內閣最大的特色之一就是重視安全保障政策。外務大臣岩屋毅、防衛大臣中谷元都是擔任過防衛大臣、與石破很親近的自民黨國防族出身。首相輔佐官任用知美派的前防衛副大臣長島昭久，還任用前防衛審議官槌道明宏擔任政務秘書官。

石破內閣外交國防閣僚、多位熟諳安保政策的資深政治人物、前防衛官僚齊聚，凸顯他有心推動長期主張的修改日美地位協定、創設「亞洲版北大西洋公約組織（NATO）」。

不過，石破的主張遭到安全保障問題專家的質疑。有關創設「亞洲版北約」的構想，慶應大學教授神保謙表示，「不同於歐洲，亞洲各國以海、空相隔，安全保障問題的連動性低」。

神保謙說：「各國不得不依其自己國家的優先順位擬定國防政策，對於創設『亞洲版北約』的構想，應該不會立刻有哪個國家贊成。」

朝日新聞報導，北約是冷戰期間以舊蘇聯為假想敵成立的組織，現在也與俄羅斯對峙。但是，如果要套在亞洲的話，將是以中國為假想敵。日本外務省幹部也認為，東南亞國家協會（ASEAN）的國家很怕中國反彈，不敢參加「亞洲版北約」。

報導說，石破的看法是，「亞洲版北約」也可被視為將潛在的敵國納入的「集體安全保障」制度。石破在自己的著書當中言及中國參加「亞洲版北約」一事。

此外，如果對「亞洲版北約」的成員侵略的話，成員國軍隊將出動。日本有必要全面行使集體自衛權的話，與日本憲法第9條的關係將成問題。因此，在無法預想東協國家會參加、日本國內沒廣泛的認同的情況下，創設「亞洲版北約」的主張難以實現。

石破所提的「亞洲版北約」將結合現有的外交和安全協議，包括日本、美國、印度和澳洲間的四方安全對話（Quad）和澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），以及日本和競爭對手韓國不斷深化的安全合作。

日本讀賣新聞昨天在社論指出，身為國會議員可以自由發言，但身為首相的話，言行要以國家與國民的利益為最優先考量。對於石破9月在提交給華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）以「日本的外交政策的未來」為題、描述「亞洲版北約」計畫等的文件，讀賣指出，內容未深思熟慮。

石破表示：「將日美同盟提升如同美英同盟是我的使命。」他主張修訂日美安全保障條約，規範日美相互防衛義務。

石破還說：「亞洲缺乏像北約（NATO）那樣的集體自衛體系，沒有互相防衛的義務意味著戰爭很可能會爆發。」他和許多日本政治人物一樣，對中國在日本島嶼周邊的軍事活動激增表示擔憂。

然而，「亞洲版北約」的構想已遭華府拒絕，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）認為這一想法過於草率。

石破曾在9月27日記者會上再次強調他的想法，表示「相對弱化的美國實力」使得成立「亞洲版北約」變得必要。