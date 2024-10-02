以色列威脅報復伊朗飛彈攻擊 聯國祕書長譴責中東衝突惡化再惡化

聯合報／ 編譯馮克芸╱即時報導
伊朗1日向以色列發射近200枚飛彈，圖為以色列羅什艾因市民眾在以國防禦系統攔截飛彈時從公車上下來，就地掩護，且等候再上公車。美聯社
伊朗1日向以色列發射近200枚飛彈，圖為以色列羅什艾因市民眾在以國防禦系統攔截飛彈時從公車上下來，就地掩護，且等候再上公車。美聯社

衛報報導，以色列國防軍發言人哈加里說，伊朗1日的飛彈攻擊是對以國的「嚴重攻擊」，此事「將會有後果」。

在台灣時間2日凌晨2點之前的數小時，中東情勢出現戲劇性發展，伊朗向以色列發射近200枚飛彈，有一說法是180枚，以國防禦系統似乎攔截了其中絕大多數，飛彈未造成民眾傷亡或損及基礎建設，但伊朗方面宣稱，多數飛彈擊中目標。

美國國務卿布林肯說，初步報告顯示以色列在美國及其他盟國的協助下，「有效防禦了這次攻擊」，他說「全世界都應該譴責」伊朗的攻擊。

伊朗稱這波攻擊是為報復以色列對伊朗代理組織真主黨及哈瑪斯的攻擊，而以色列已表示將報復伊朗。

聯合國祕書長古特瑞斯呼籲各方住手，譴責中東衝突持續惡化再惡化，他發表聲明說：「這必須停下來。我們絕對需要停火。」

以色列 伊朗 飛彈

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