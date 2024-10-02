伊朗向以色列發射逾200枚飛彈 以軍稱攻擊已結束未傳傷亡

紐約時報報導，伊朗1日晚間向以色列發射至少200枚彈道飛彈，這次攻擊象徵以色列和伊朗之間的衝突升級，可能使區域進一步陷入動亂和全面戰爭。

伊朗國家電視台1日播出伊朗伊斯蘭革命衛隊的聲明，確認已向以色列發射飛彈，並稱以色列若還擊，將再次發射飛彈。

聲明中說，這次飛彈攻擊，是報復哈瑪斯領袖哈尼雅在7月被暗殺、真主黨領袖納斯拉勒上周五被暗殺，以及黎巴嫩和巴勒斯坦人民被殺害。

以色列軍方發言人哈加里表示，有少數飛彈落在以色列中部和南部，但大部分飛彈都被攔截。他說，目前沒有傷亡報告，這波攻擊似乎已於當地時間1日晚上8點半結束。

在飛彈來襲期間，以色列各地包括耶路撒冷和特拉維夫都響起空襲警報，兩個城市上空傳來巨大爆炸聲響，以色列防空系統攔截飛彈的弧形光線清晰可見。

以色列表示，其鐵穹防空系統攔截部分來襲飛彈。美國也表示，協助攔截部分飛彈。