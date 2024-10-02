石破茂任日相 新內閣上路

日本自民黨總裁石破茂一日獲眾議院及參議院指名為第一○二任首相，「石破內閣」同日正式上路。石破已表達將在九日解散眾議院，廿七日投開票選出新眾院。

日本一日舉行臨時國會，眾議院與參議院分別進行首相指名選舉，石破當選為新任首相。他在就任後首場記者會表示，日本面臨二戰後「最嚴峻」的區域安全形勢，但他並未提及任何具體威脅。

六十七歲的石破先前曾呼籲建立亞洲北約。他說，「以日美同盟為基礎，我們將擴大友好和志同道合國家的圈子，利用外交和國防實現日本和區域和平」。他還說，將專注於網路安全和海外日本人民安全，並努力解決自衛隊兵源短缺問題。

在經濟方面，石破支持日本央行結束超寬鬆貨幣政策，他說，「日本經濟處於走出通縮的邊緣，我將以結束通縮為首要任務來引導我們的經濟和財政政策」。

石破內閣包含首相共廿人，只有內閣官房長官林芳正和公明黨的國土交通大臣齊藤鐵夫留任，十三人首度入閣。女性閣員只有二人。

從所屬派閥來看，麻生派、舊茂木派及舊二階派各有二人入閣；舊岸田派與舊森山派各有一人入閣。值得關注的是，舊安倍派無人獲延攬入閣。

石破內閣名單確定後，在黨內引發議論，主要問題是石破延攬前行政改革擔當大臣村上誠一郎擔任總務大臣，但村上曾痛罵已故首相安倍晉三是「國賊」，一名自民黨國會議員說，「安倍派勢必反彈」。

安倍二○二二年七月遇刺身亡，日本政府於同年九月舉辦國喪，但村上表示，國葬決定過程有疑慮，他不會出席，村上還說：「安倍把財政、金融、外交搞得很爛，還讓舊統一教在選舉時幫忙，就是國賊。」村上後來遭自民黨處分停權一年。

對於石破讓村上入閣，號稱安倍路線繼承人的高市早苗陣營非常不滿，認為石破故意挑釁。

我總統府送祝賀

記者陳熙文／台北報導

日本國會昨選出自民黨新任總裁石破茂為第一○二任首相。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表我政府與國人，對石破茂表達誠摯祝賀。

郭雅慧表示，賴總統感謝前首相岸田文雄對我國的堅定支持，也期盼未來台日情誼持續深化，共同為區域和平繁榮與穩定貢獻心力。

郭雅慧說，今年八月，石破率「思考日本安全保障議員之會」訪台時表示：「民主陣營並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定。」賴總統也多次強調，將與日本等民主夥伴共同努力，撐起「民主保護傘」，守護民主自由價值，維持區域和平穩定。