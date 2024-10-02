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北約祕書長 盼成員國增加軍費

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

荷蘭前總理呂特一日就任北約組織祕書長。法新社報導，十一月初美國總統大選結果將成為他首項重大考驗。呂特在交接典禮前說，他對兩名候選人都很了解，自己曾與美國前總統川普共事四年，「他（川普）促使我們增加支出，而他做到了」。呂特說，他將持續推動北約會員國增加軍費。

川普競選期間曾說，不會保護國防支出不足的北約會員國，還承諾會和俄羅斯總統普亭快速達成協議，以結束俄烏戰爭。

呂特說，對美國大選結果不擔心；無論誰勝出，他都能與之共事。呂特也把支持基輔、確保北約國防開支持續增加，以及增進與亞太地區夥伴的連結等，列舉為他的優先要務。

五十七歲的呂特從北約前祕書長史托騰柏格手中接棒。呂特說，必須確保烏克蘭作為主權獨立的民主國家，在戰局占上風。

鑒於烏戰刺激和美方壓力，歐洲國家已逐步增加國防開支。今年預計會有廿三國滿足北約目標，即國防開支達到國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二。

但無論烏戰結果如何，來自俄國的威脅預計都將持續數年，各界清楚理解將需要做得更多。呂特說，「我們必須增加支出，我們必須增進集體防衛」。

但呂特要推動其構想可能很困難。呂特擔任荷蘭總理時，僅在他任期的第十四年即最後一年，荷蘭才達到前述軍費目標。北約奠基於各會員國間嚴謹的共識，即使呂特希望改變北約方向，很可能很難達成。

北約 美國大選

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