日本新內閣 經濟挑戰大

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
日本主要內閣名單 圖／經濟日報提供
日本主要內閣名單 圖／經濟日報提供

日本自民黨總裁石破茂1日獲得國會參眾兩院任命為日本第102任首相，他並公布新內閣名單，這個新執政團隊除了面臨如何擺脫通縮、推動工資上漲和經濟成長等挑戰外，當務之急是帶領自民黨贏得即將舉行的國會大選。

根據石破茂提出新內閣名單，除林芳正留任內閣官房長官外，大多任命黨內資深議員擔任財經、外交等重要職位，以為其新政府執政初期提供穩定性。新任財務大臣是68歲的加藤勝信，外務大臣的職務則交給其摯友、67歲的前防衛大臣岩屋毅。

石破茂表示，他的經濟政策大致延續與即將卸任首相岸田文雄的路線。新任財相加藤也說，石破茂呼籲透過私人投資推動工資上漲和經濟成長，他並表示，可能會提出一個由政府資助的經濟支持措施方案。

前財務大臣赤澤亮正將出任經濟安全保障大臣，63歲的赤澤表示，首要任務是擺脫通縮，他並呼籲日本央行在今年兩度升息後謹慎決定未來的升息。他說，暫時不應採取任何會使經濟降溫的措施。

石破茂內閣中只有兩名女性閣員，顯示增加女性在內閣的代表性可能不是他的當務之急。此外，石破內閣成員的年齡偏高，平均為63.5歲，是經濟合作發展組織（OECD）成員國中內閣平均年齡最高的國家之一。

石破茂政府近期的重心將放在可能在本月下旬舉行的國會選舉，他有意在本月9日解散眾議院，並於27日舉行投開票，目的是透過此次提前改選，尋求將其民意支持度轉化為執政授權，以利推動各項政策。為爭取勝選，他還任命黨魁競爭對手小泉進次郎負責執掌自民黨的全國選舉活動。

但選民對經濟的不滿以及對自民黨過去瀆職行為的挫敗感，有可能使自民黨在下次大選中受挫。分析師說，67歲的石破茂還面臨的一項挑戰是管理自民黨的右派成員，如果石破茂不能安撫這群人，這些保守派將會阻礙或削弱石破茂政府的政策。每日新聞上週末的一項民調顯示，52%受訪者對即將上任的石破茂政府持樂觀態度，30%受訪者表達悲觀。

內閣 石破茂

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