日本新總務大臣曾罵安倍「國賊」 稱是基於事實

日本新首相石破茂延攬村上誠一郎當總務大臣，村上曾罵已故首相安倍晉三搞砸財政、金融、外交是「國賊」，他今天被問及往事時說，那時不是情緒性發言，而是說出事實，還說最近日圓貶值是安倍經濟學的「負遺產」，恐再掀波瀾。

石破的內閣人事布局被指在自民黨內埋下「不睦的火苗」，尤其是延攬村上擔任總務大臣。自民黨內的國會議員說：「安倍派勢必反彈，石破做了最不該做的人事布局。」

安倍於2022年7月8日在為參選參議院選舉的自民黨同志街頭助選時遇刺身亡，日本政府於同年9月27日舉辦國喪。同年9月20日，村上對媒體表示，國葬的決定過程等有疑慮。

村上表示自己不出席安倍國葬，批說：「安倍把財政、金融、外交搞得很爛，連官僚機構都破壞了，還讓舊統一教在選舉時幫忙，就是國賊。」同年9月29日，當時自民黨內最大派閥安倍派召開議會，要求自民黨嚴懲村上。村上後來受到自民黨黨紀委員會做出停止黨權一年的處分。

產經新聞、讀賣新聞報導，村上誠一郎今天在就任總務大臣前，針對媒體提問表示，當時稱呼安倍是「國賊」，不是出於情緒的發言，而是說出事實。

他表示，「最近的政治獻金問題，統一教會事件」，還有安倍推動的經濟政策，「導致最近股市劇烈波動、日圓急速貶值，這些遺憾地在某種程度上都可以視為安倍經濟學的負遺產」，並表示「擔心新內閣要如何在處理前任者『負遺產』的同時，持續推進工作，這將會相當困難」。

針對當年的發言事件，村上說，「我立刻向安倍的遺屬道歉，也受到停止黨權處分。這件事情已經結束了。」