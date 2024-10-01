總統府祝賀帛琉、吐瓦魯 10月1日國慶日快樂

總統府發言人今天表示，在10月1日這個特殊的日子，是友邦帛琉與吐瓦魯的國慶日。誠摯祝賀兩國人民，國慶日快樂。格外珍惜台灣與太平洋邦交國之間共享的民主價值，以及促進區域繁榮的願景。

今天是中共建政75年，中國官媒央視新聞、人民日報發布慶賀文章。台灣藝人吳慷仁、王心凌、王力宏等已有超過10人陸續轉發官媒的慶賀文章，再度掀起兩岸民間的敏感神經，引發關注。

有別於台灣藝人轉發中國官媒慶賀中共建政75年的貼文，總統府發言人今天臉書發文表示，在10月1日這個特殊的日子，是友邦帛琉與吐瓦魯的國慶日。誠摯祝賀兩國人民，國慶日快樂。

總統府發言人表示，在這個特別具有意義一天，格外珍惜台灣與太平洋邦交國之間共享的民主價值，以及促進區域繁榮的願景。