快訊

台中市宣布停班停課 2日零時起停止外送！違規最高罰10萬

山陀兒移動速度慢「像原地打轉」 吸北方乾空氣開始減弱

總統府祝賀帛琉、吐瓦魯 10月1日國慶日快樂

中央社／ 台北1日電

總統府發言人今天表示，在10月1日這個特殊的日子，是友邦帛琉與吐瓦魯的國慶日。誠摯祝賀兩國人民，國慶日快樂。格外珍惜台灣與太平洋邦交國之間共享的民主價值，以及促進區域繁榮的願景。

今天是中共建政75年，中國官媒央視新聞、人民日報發布慶賀文章。台灣藝人吳慷仁、王心凌、王力宏等已有超過10人陸續轉發官媒的慶賀文章，再度掀起兩岸民間的敏感神經，引發關注。

有別於台灣藝人轉發中國官媒慶賀中共建政75年的貼文，總統府發言人今天臉書發文表示，在10月1日這個特殊的日子，是友邦帛琉與吐瓦魯的國慶日。誠摯祝賀兩國人民，國慶日快樂。

總統府發言人表示，在這個特別具有意義一天，格外珍惜台灣與太平洋邦交國之間共享的民主價值，以及促進區域繁榮的願景。

國慶 帛琉 總統府發言人

延伸閱讀

發文表態？多位台灣藝人紛祝賀中共國慶 陸委會發聲了

帛琉全國女性會議 原民會分享台灣原住民族健康政策

颱風山陀兒激起逾10米浪花 台東9鄉鎮市長返國坐鎮

王心凌4度攻蛋頻爆雷 粉絲跪求…她說話了

相關新聞

日本新首相石破茂召開就任首場記者會 宣布9日解散眾院

日本新首相石破茂今天當地晚間9時過後在首相官邸召開就任後首次記者會，表示計劃於9日臨時國會會期結束時宣布解散眾議院，15...

物流公司上班「掌握敏感訊息」 陸女涉間諜活動在德被逮

德國聯邦檢察院本周在萊比錫逮捕了一名中國女子Yaqi X.，她涉嫌為中國情報機構工作。根據德國檢察院的聲明，Yaqi X.在...

維基解密創辦人：為獲自由身不得不「承認新聞報導有罪」

揭密網站「維基解密」（Wikileaks）創辦人亞桑傑今天表示，他之所以能夠在遭到監禁多年後獲釋，全因自己承認「從事新聞...

日本「第一夫人」一路扶持 地方人氣勝過夫婿石破茂

日本自民黨總裁石破茂今天獲國會兩院指名為新任首相，在過去問鼎大位4度鎩羽的從政路上，日本新的第一夫人、石破68歲妻子佳子...

選前拒共產主義 阿根廷總統因經濟壓力尋求與中國合作

阿根廷總統米雷伊30日在電視專訪談論中國時態度180度轉變，從選前堅定拒絕與任何共產主義合作，現今認為「中國是一個非常有...

南韓首秀「玄武-5」飛彈 嗆北韓動用核武就等滅亡

南韓總統尹錫悅今天表示，北韓領袖金正恩若動用核武對付南韓，政權就將面臨終結

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。