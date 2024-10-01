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日本新首相石破茂召開就任首場記者會 宣布9日解散眾院

中央社／ 東京1日專電
日本新首相石破茂今天當地晚間9時過後，在首相官邸召開就任後首次記者會。 美聯社
日本新首相石破茂今天當地晚間9時過後，在首相官邸召開就任後首次記者會。 美聯社

日本新首相石破茂今天當地晚間9時過後在首相官邸召開就任後首次記者會，表示計劃於9日臨時國會會期結束時宣布解散眾議院，15日發布選舉公告，27日投開票。

另外，針對圍繞自民黨的政治獻金問題，石破茂也傳達將立刻著手推動政治改革的決心。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂在記者會開場時表示，「作為政治家，最重要的是贏得國民的『認同與共感』。我將懷著勇氣和真心，對國民傳達真實，展現出謙虛、誠實且溫暖的政治面貌。」

他針對近來的政治獻金問題表示，「首先必須實現守規則的政治，希望能成為相信國民，且獲得國民信賴的內閣。我們必須立即著手推動政治改革。我決心推動令和的政治改革。」

石破茂也強調，「如果需要政治資金，那麼必須對國民詳細說明，有節制地籌募基金，並以高度透明的方式公開資金運用。」

石破茂也表示，將會具體討論，儘早基於修訂後的「政治資金規正法」（類似政治獻金法）設立一個第三方機構，審查政治資金運用，並重新審查政治資金相關規範，建立一個能夠確實遵守規則的體制。

有關最低工資，石破茂表示，目標是在2020年代將全國最低工資提高到平均每小時1500日圓。他還承諾召開相關閣僚會議，提高自衛官待遇。

日本 石破茂

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