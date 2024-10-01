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中共建政75週年 印度藏人大使館外抗議西藏人權情況

中央社／ 新德里1日綜合外電報導

今天是中共建政75週年，數十名居住在印度的流亡藏人今天在印度首都新德里的中國大使館外示威，對中共自1951年併吞西藏後當地的人權情況表達抗議。

美聯社報導，警方阻擋示威者進入中國大使館，並將其中一些人驅趕後壓制在地，再予以逮捕。

主辦這場示威的西藏青年大會（Tibetan YouthCongress）指責中國鎮壓西藏文化。

示威者索南丹增（Sonam Tenzin）表示：「我們要求中共政府停止在西藏進行文化滅絕。我們呼籲國際社會支持西藏的正義行動。」

位於印度的西藏流亡政府指控中國剝奪西藏人民的基本人權，以及消滅藏人的身分認同。

至少有8萬5000名流亡藏人住在印度。1959年西藏抗暴運動失敗後逃亡的藏人精神領袖達賴喇嘛，便以印度北部的達蘭薩拉（Dharamshala）作為他的總部。西藏流亡政府的代表人士也都住在印度。

中共 印度 西藏

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