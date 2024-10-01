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維基解密創辦人：為獲自由身不得不「承認新聞報導有罪」

中央社／ 史特拉斯堡1日綜合外電報導
揭密網站「維基解密」（Wikileaks）創辦人亞桑傑。 法新社
揭密網站「維基解密」（Wikileaks）創辦人亞桑傑。 法新社

揭密網站「維基解密」（Wikileaks）創辦人亞桑傑今天表示，他之所以能夠在遭到監禁多年後獲釋，全因自己承認「從事新聞報導有罪」。

亞桑傑（Julian Assange）在人權機構「歐洲理事會」（Council of Europe）位於史特拉斯堡（Strasbourg）的總部發表獲釋以來的首度公開演說。

他告訴歐洲理事會：「我今天不是因為制度運作良好才享有自由之身。我今天之所以能在多年監禁之後重獲自由，是因為我承認新聞報導有罪。」

歐洲理事會議員大會（PACE）曾發表報告，對於亞桑傑所受待遇感到震驚，並說這已對人權產生寒蟬效應。

過去14年大部分時間裡，亞桑傑若非藏匿厄瓜多駐倫敦大使館以免遭到逮補，就是被關押在倫敦高度戒備的貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh）。

亞桑傑因公布數十萬份美國政府機密文件而服刑，今年6月達成認罪協議後獲釋。

維基解密爆料內容包括美國國務院對各國領袖口無遮攔的評述、針對運用法外手段殺人的描述和對盟邦的情蒐。

他說：「我最終選擇自由而非難以實現的正義…對我而言，正義現在是得不到的。」亞桑傑並說他曾面臨最高175年徒刑。

亞桑傑在妻子史黛拉（Stella Assange）陪同下平靜地說：「新聞報導不是罪，而是撐起自由和知情社會的支柱。基本問題很簡單：新聞記者不應該因為履行職責而被起訴。」

亞桑傑 人權 維基解密 美國

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