日本「第一夫人」一路扶持 地方人氣勝過夫婿石破茂

日本自民黨總裁石破茂今天獲國會兩院指名為新任首相，在過去問鼎大位4度鎩羽的從政路上，日本新的第一夫人、石破68歲妻子佳子一路扶持，甚至因此在地方擁有勝過夫婿高人氣。

石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁，並在今天召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。

綜合時事通信社、日本海電視台及朝日電視台等日媒報導，石破9月27日當選總裁後非常感謝妻子說，兩人結婚至今41年，「我幾乎不在選區，選民的陳情和意見全部都是妻子在處理，真的讓她非常辛苦」。

石破說，前些日子是兩人結婚41週年紀念日，「沒有這個人（佳子）就沒有現在的我」。

佳子在石破選區鳥取縣的人氣被認為超越石破，連石破都曾在書中提到「如果有選戰沒有候選人時，一定會有人勸進要她出來選，還說『得票一定會超過您』」。

在這次自民黨總裁選舉前，佳子出席一場支持者造勢活動時，贏得現場人士熱烈掌聲，已先入場的石破打趣說「掌聲比我還多」。

佳子在地方的高人氣，跟她過去一直作為石破「分身」有關。因為石破無法在地方跑行程時，都是由佳子代夫跑透透。

佳子跟石破是過去就讀慶應大學時的同年級學生。石破在兩人共同修課的德語課上對佳子一見鍾情，在快要畢業時向佳子告白。

雖然石破當時告白未能成功，但由於佳子在石破父親過世時發電報弔唁，讓兩人又重新開始聯繫。兩人隨後在1983年結婚，育有兩女。

這次自民黨總裁投開票當天，佳子跟石破支持者一起在鳥取市內守在電視機前，屏息等待最後結果。當畫面播放石破在第二輪投票「逆轉勝」贏得總裁大位時，佳子瞪大眼睛和支持者淚擁，甚至站在台上與支持者一同高喊「萬歲」時，為了確認不是在做夢，還用手捏了自己的臉頰。

石破踏入政壇擔任眾議員至今已38年，包括4度問鼎總裁大位都鎩羽而歸時，佳子都在背後一路默默支持。石破談到佳子時曾這麼說：「老實說，回到家後我也曾說過『好辛苦、好痛苦』，但一直支持我的就是我太太」。

佳子在石破確定當選總裁後跟支持者這麼說，「從石破的角度來看，未來可能無法完全照顧到各種建議，所以希望大家能盡量向我或辦公室提出意見」，表達出已做好未來要為公務繁忙的石破繼續分憂解勞的準備。