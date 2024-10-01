快訊

整理包／強颱山陀兒龜速卡家門口！全台22縣市齊放颱風假 停班停課資訊一覽

沈慶京收押32天3度抽搐送醫 這次嚴重了…急辦理住院

菲媒：中方向菲巡邏機發射雷射光 危及飛行安全

中央社／ 馬尼拉1日專電

菲律賓媒體報導，一架漁業局巡邏機日前飛越南海菲索區域時，遭中國人民解放軍飛彈快艇以高強度雷射光照射數次，危及菲方人員的視力及飛行安全。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天引述菲律賓漁業暨水資源局（BFAR）的報告稱，事件發生於27日，地點在半月暗沙（菲稱Hasa HasaShoal）一帶。

當時中方1艘海警船及2艘飛彈快艇正在尾隨菲方2艘漁業局船隻，在發現菲方巡邏機時，中方其中1艘飛彈快艇即向菲方巡邏機發射高強度雷射光。

報導說，菲方巡邏機以無線電通訊要求中方停止此舉，但中方隨後又兩度發射雷射光，間隔約為5分鐘，讓菲方巡邏機駕駛員眼睛感到不適。

另一方面，菲律賓GMA新聞網今天引述菲律賓國家海事委員會（NMC）發言人羅培茲（AlexanderLopez）說，這起事件「嚴重違反國際法」，包括聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內。

羅培茲斥責中方行為「不負責任、危險及挑釁」，且是發生在菲律賓專屬經濟海域，菲方將對事件採取「適當的外交行動」。

半月暗沙距菲律賓巴拉旺省（Palawan）大約111公里。

羅培茲說明，雷射光若朝飛機駕駛艙發射，可造成飛機駕駛員暫時失明或分神，進而危及飛行安全。

去年2月，菲方也曾指控中國海警船在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近，以軍事級雷射光照射菲律賓海岸防衛隊船隻，導致菲方組員暫時失明。

失明 菲律賓 飛彈

延伸閱讀

大陸部署南海船艦減少 菲：仍須作好長期對抗準備

美墨關係不睦 中國想見縫插針不易

山陀兒登台前先重創菲律賓北部！800多人撤離 1人遭吹落電線電死

颶風約翰兩度登陸墨西哥至少8死 居民撤離家園

相關新聞

影／泰國巴士滿載校外教學師生陷入火海 恐多達25人喪命

BBC與新加坡亞洲新聞台（CNA）1日報導，泰國官員表示，一輛載著44名師生的巴士疑因爆胎發生車禍，引發火燒車，恐有多達...

南韓首秀「玄武-5」飛彈 嗆北韓動用核武就等滅亡

南韓總統尹錫悅今天表示，北韓領袖金正恩若動用核武對付南韓，政權就將面臨終結

石破內閣20人完整名單出爐 最年輕51歲「女性更少僅2人」

日本新任首相石破茂今天完成組閣，內閣官房長官林芳正下午對外宣布完整內閣名單。日媒報導，石破內閣平均年齡63.55歲，特徵...

選前拒共產主義 阿根廷總統因經濟壓力尋求與中國合作

阿根廷總統米雷伊30日在電視專訪談論中國時態度180度轉變，從選前堅定拒絕與任何共產主義合作，現今認為「中國是一個非常有...

日本新首相出爐 總統府：誠摯祝賀

日本今召開臨時國會，選出自民黨新任總裁石破茂為第102任首相。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表我政府與國人，對石破...

北約新秘書長呂特稱「不擔心」美選結果 擬推北約軍費增加

荷蘭前總理呂特1日就任北約組織秘書長。法新社同日報導，11月初美國總統大選結果將成為他首項重大考驗。呂特在正式交接典禮前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。