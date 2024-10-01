菲媒：中方向菲巡邏機發射雷射光 危及飛行安全

菲律賓媒體報導，一架漁業局巡邏機日前飛越南海菲索區域時，遭中國人民解放軍飛彈快艇以高強度雷射光照射數次，危及菲方人員的視力及飛行安全。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天引述菲律賓漁業暨水資源局（BFAR）的報告稱，事件發生於27日，地點在半月暗沙（菲稱Hasa HasaShoal）一帶。

當時中方1艘海警船及2艘飛彈快艇正在尾隨菲方2艘漁業局船隻，在發現菲方巡邏機時，中方其中1艘飛彈快艇即向菲方巡邏機發射高強度雷射光。

報導說，菲方巡邏機以無線電通訊要求中方停止此舉，但中方隨後又兩度發射雷射光，間隔約為5分鐘，讓菲方巡邏機駕駛員眼睛感到不適。

另一方面，菲律賓GMA新聞網今天引述菲律賓國家海事委員會（NMC）發言人羅培茲（AlexanderLopez）說，這起事件「嚴重違反國際法」，包括聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內。

羅培茲斥責中方行為「不負責任、危險及挑釁」，且是發生在菲律賓專屬經濟海域，菲方將對事件採取「適當的外交行動」。

半月暗沙距菲律賓巴拉旺省（Palawan）大約111公里。

羅培茲說明，雷射光若朝飛機駕駛艙發射，可造成飛機駕駛員暫時失明或分神，進而危及飛行安全。

去年2月，菲方也曾指控中國海警船在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近，以軍事級雷射光照射菲律賓海岸防衛隊船隻，導致菲方組員暫時失明。