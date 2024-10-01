物流公司上班「掌握敏感訊息」 陸女涉間諜活動在德被逮
（德國之聲中文網）德國聯邦檢察院本周在萊比錫逮捕了一名中國女子Yaqi X.，她涉嫌為中國情報機構工作。根據德國檢察院的聲明，Yaqi X.在2023年8月到2024年2月間，向中國間諜Jian G.提供有關萊比錫/哈勒機場的航班、貨物和乘客信息，特別是涉及與德國軍火公司有關的情報。
Jian G.是一名曾在德國極右翼政客馬克西米利安·克拉（Maximilian Krah）手下工作的前雇員，今年4月因涉嫌間諜活動被捕。
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Yaqi X.通過她在一家物流公司的工作，掌握了機場的敏感訊息，特別是涉及軍火運輸的內容。她被逮捕顯示了中國間諜活動的復雜性和其在歐洲的廣泛觸角。Jian G.還被控監視德國境內的中國反對派成員，並將歐洲議會的決策訊息洩露給中國情報機構。
德國聯邦檢察院指出，Yaqi X.被捕後立即被移送至聯邦最高法院的調查法官處，並接受進一步調查。與此同時，警方對她的住所和工作場所進行了搜查，目前她被指控從事為中國情報部門服務的間諜活動。
（法新社）
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