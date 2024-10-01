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選前拒共產主義 阿根廷總統因經濟壓力尋求與中國合作

中央社／ 布宜諾斯艾利斯1日專電
阿根廷總統米雷伊。 法新社
阿根廷總統米雷伊。 法新社

阿根廷總統米雷伊30日在電視專訪談論中國時態度180度轉變，從選前堅定拒絕與任何共產主義合作，現今認為「中國是一個非常有趣的貿易夥伴」，他明年1月將出訪中國，參加「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」峰會。

米雷伊（Javier Milei）在Telefe電視台老牌主持人西門內斯（Susana Giménez）週日同名節目中，提及阿根廷經濟狀況和未來預期，並在回應阿根廷與美國、中國和以色列的關係時，表示「中國是一個非常有趣的貿易夥伴，因他們不要求任何東西，只要求不要被打擾」。

米雷伊並舉例今年6月續簽中阿兩國貨幣互換協議停滯不前時，他僅與大使會面後，中國就放行，更說明年1月將出訪中國，參加「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）峰會。

阿根廷號角報（Clarin）報導分析，中國現為阿根廷第二大貿易夥伴，僅次於巴西。2024年阿根廷對中國的出口增長35%，特別是在大豆等農產品方面，阿根廷依賴對中國市場改善經濟。

另外，中國在阿根廷鋰礦、可再生能源及基礎設施領域的投資持續增加，投資總額達到320億美元（約新台幣1兆元），分布於至少12個省分。

阿根廷國家報（La Nacion）指出，阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）對於米雷伊對中國立場的轉變感到驚訝，但不可否認是「經濟」原因導致轉變關鍵。

但總統米雷伊也重申在政治層面上，仍維持與西方或自由民主國家的價值觀保持一致，並拒絕獨裁，將持續與美國和以色列的夥伴關係。

米雷伊 阿根廷

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