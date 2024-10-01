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影／泰國巴士滿載校外教學師生陷入火海 恐多達25人喪命

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
泰國曼谷的威拍哇麗蘭室路1日發生一輛滿載校外教學師生的巴士陷入火海，圖為消防隊員正在噴水降溫。歐新社
泰國曼谷的威拍哇麗蘭室路1日發生一輛滿載校外教學師生的巴士陷入火海，圖為消防隊員正在噴水降溫。歐新社

BBC與新加坡亞洲新聞台（CNA）1日報導，泰國官員表示，一輛載著44名師生的巴士疑因爆胎發生車禍，引發火燒車，恐有多達25人不幸罹難。

根據報導，這起事件發生在當地時間中午12點時半，地點鄰近Zeer Rangsit購物中心，距離廊曼國際機場不遠。該這群師生來自曼谷以北約250公里的烏泰他尼府（Uthai Thani），一共搭乘三輛巴士，正從校外教學歸來，但其中一輛卻在首都曼谷市郊的巴吞他尼府（Pathum Thani）起火。

泰國交通部長蘇利亞（Suriya Juangroongruangkit）向記者表示，16名學生和3名教師被送往醫院救治，「初步報告指出，車上有44人，38名學生和6名教師。據我們目前了解，3名教師和16名學生逃了出來。至於仍然下落不明的人，我們還不清楚」。

警方無法立即證實死傷人數，也還不清楚車上孩童年齡為何，但該校的學生年紀在3歲到15歲之間。內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）說，據信約25人喪生，但沒有詳細說明。他還說，司機已逃離車禍現場，當局有信心會找到他。

根據當地電視台播放的影像，一名救援人員表示，巴士一個輪胎在高速公路上爆胎，導致車輛撞上護欄。救援人員表示，這輛巴士使用壓縮天然氣，車禍點燃了燃料。

現場影像顯示，巴士在高架橋下陷入火海， 滾滾黑煙直竄天際。雖然火勢已經撲滅，但救援與調查人員必須等到巴士冷卻才能搜尋屍體。事後照片則顯示，巴士遭大火完全燒毀。根據BBC，官員稱他們已在巴士上發現了10具遺體。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒體「X」發文，表示她已經知悉此事，並命令部長們前往現場，「身為一名母親，我謹向傷者和死者家屬表示最深切的哀悼」，並稱政府將承擔所有醫療費用和遇難者的賠償。

巴士 教師 泰國 火燒車

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