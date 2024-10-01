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石破茂任日相 外交部：多數閣員與台灣關係密切

中央社／ 台北1日電

日本眾議院與參議院今天召開臨時會，執政黨自民黨總裁石破茂獲選為第102任首相。外交部致賀並表示，多數閣員與台灣關係密切，期望共同深化台日全方位實質友好夥伴關係。

石破茂9月27日當選自民黨第28任總裁，由於自民黨在參議院及眾議院掌握多數席次，今天一如預期獲國會兩院指名為新任首相。

外交部下午發布新聞稿指出，政府對此表達誠摯祝賀之意，並已指示駐日本代表處代表政府向新任首相及全體閣員致贈賀電。

外交部表示，台灣與日本關係緊密友好，國民情感深厚，雙方共享自由、民主、法治及人權等普世價值，是彼此重要友人及夥伴；日本政府近年持續公開呼籲國際社會關注台海和平穩定，並支持台灣參與國際組織，彰顯對台日關係的高度重視。

外交部也提及，石破茂的閣員多數與台灣關係密切，曾頻繁組團訪台就台日雙方關切議題與台灣各界進行廣泛深入的交流，有助促進台日間價值外交、經貿外交及同盟外交。

外交部說，期盼未來與石破茂所帶領的新政府在雙方既有的良好基礎上，持續共同深化台日全方位實質友好夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 日本 石破茂

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