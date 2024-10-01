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石破內閣20人完整名單出爐 最年輕51歲「女性更少僅2人」

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本新任兒童政策擔當大臣三原順子（中）。 法新社
日本新任兒童政策擔當大臣三原順子（中）。 法新社

日本新任首相石破茂今天完成組閣，內閣官房長官林芳正下午對外宣布完整內閣名單。日媒報導，石破內閣平均年齡63.55歲，特徵包括無派閥10人入閣居冠及13人是首度入閣等。

自民黨總裁石破茂今天獲眾議院及參議院指名為第102任首相，「石破內閣」預計晚間正式上路。另外，石破已表達有意在10月9日解散眾議院、27日進行投開票。

日本放送協會（NHK）報導，石破獲國會兩院指名為新任首相後，在下午4時前進入首相官邸進行組閣事宜，並跟聯合執政的公明黨代表（黨主席）石井啓一會談。

●石破內閣含首相共20人

林芳正下午正式公布包括首相在內的20人內閣名單如下：

內閣總理大臣（首相）：石破茂。

總務大臣：村上誠一郎（前行政改革擔當大臣）。

法務大臣：牧原秀樹（首次入閣）。

外務大臣：岩屋毅（前防衛大臣）。

財務大臣：加藤勝信（前內閣官房長官、前厚生勞動大臣）。

文部科學大臣：阿部俊子（首次入閣）。

厚生勞動大臣：福岡資麿（首次入閣）。

農林水產大臣：小里泰弘（首次入閣）。

經濟產業大臣：武藤容治（首次入閣）。

國土交通大臣：齊藤鐵夫（公明黨，留任）。

環境大臣：淺尾慶一郎（首次入閣）。

防衛大臣：中谷元（前防衛大臣）。

內閣官房長官：林芳正（留任）。

數位大臣：平將明（首次入閣）。

復興大臣：伊藤忠彥（首次入閣）。

國家公安委員會委員長：坂井學（首次入閣）。

兒童政策擔當大臣：三原順子（首次入閣）。

經濟再生擔當大臣：赤澤亮正（首次入閣）。

經濟安全保障擔當大臣：城內實（首次入閣）。

地方創生擔當大臣兼國際博覽會擔當大臣（簡稱世博擔當大臣）：伊東良孝（首次入閣）。

●閣員中無派閥居冠 舊安倍派掛零

石破內閣19名閣員中，有13人是首度入閣、2人留任，另有4人曾擔任過閣員。

從所屬派閥或曾屬舊派閥來看，麻生派、舊茂木派及舊二階派各有2人入閣；舊岸田派與舊森山派各有1人入閣。值得關注的是，舊安倍派無人獲延攬入閣。

這次以無派閥議員10人入閣居冠，其中2人過去曾屬石破所領導的舊派閥。公明黨跟過去一樣1人入閣。

在這次自民黨總裁選舉中擔任石破推薦人的20名議員中，有6人獲拔擢入閣。

●村上誠一郎當選12次居冠

從閣員當選參眾議員屆數來看，村上誠一郎以12次居冠，其次是中谷元的11次及齊藤鐵夫的10次。

當選最少次的閣員扣除3年前從參議員換跑道的林芳正，包括牧原秀樹、武藤容治、伊藤忠彥、坂井學及伊東良孝等5人，都是當選5次；另外當選9次的有1人、7次有1人及6次有5人。

閣員中3名參議員都是當選3次。

●女性閣員僅2人 比岸田內閣少3人

石破內閣中的女性閣員只有2人，分別是阿部俊子與三原順子，比前首相岸田文雄去年改組內閣的5人少了3人。

石破內閣中有3名參議員入閣，人數跟岸田內閣相同，分別是福岡資麿、淺尾慶一郎及三原順子。

●石破內閣閣員最高齡75歲 最年輕51歲

石破加上19名閣員的平均年齡為63.55歲，跟去年岸田改組後內閣的平均63.5歲差不多。

石破內閣中最高齡的閣員是75歲的伊東良孝；最年輕的閣員是51歲的福岡資麿。

包括石破在內的石破內閣中，70多歲有3人、60多歲有12人、50多歲有5人，沒有40多歲的閣員。

內閣 日本 石破茂

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