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泰國校車公路爆胎撞上護欄起火 車上44人恐多達25死

中央社／ 曼谷1日綜合外電報導

泰國官員今天表示，一輛載有44名師生的校車發生嚴重火燒車意外，至少25人恐已罹難。

法新社報導，泰國總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）表示，這起火燒車意外造成多人傷亡，並對罹難者家屬表達哀悼之意。

泰國交通部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）表示，死亡人數目前還不清楚，但在火燒車後，目前有25人下落不明。

蘇里雅告訴媒體：「初步報告說車上共有44人，38名學生和6名教師。就我們所知，有3名教師和16名學生逃出車外。」

「至於那些目前仍失蹤的人，我們不清楚其下落。」

在當地電視台播放的現場影片中，一名搜救人員表示，這輛巴士載著來自烏泰他尼省（Uthai Thani）的學生，當時在曼谷北部郊區一處高速公路上突然發生一個輪胎爆胎，導致巴士撞上護欄。

搜救人員表示，這輛巴士以壓縮天然氣為燃料，撞上護欄後引發燃料槽起火。

現場影像顯示大火吞噬了巴士，濃濃黑煙直衝天際。

總理貝東塔在前稱推特的X平台發文表示：「我得知一輛來自烏泰他尼省，載有學生的巴士起火造成傷亡。」

貝東塔對罹難者家屬表達哀悼之意，她說：「身為一位母親，我想對傷者和死者的家屬表達哀悼之意。」

現場火勢已經撲滅，但搜救人員必須等到車輛降溫後才能搜尋罹難者遺體。

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