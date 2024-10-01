南韓首秀「玄武-5」飛彈 嗆北韓動用核武就等滅亡

南韓總統尹錫悅今天表示，北韓領袖金正恩若動用核武對付南韓，政權就將面臨終結。

法新社報導，尹錫悅在南韓慶祝「國軍日」活動上致詞。這場在首爾舉行的活動除了閱兵儀式，還有戰機飛行表演。

尹錫悅對參與慶祝活動的5300名將士表示：「如果北韓試圖動用核武，將面臨我軍堅決且壓倒性反制。」

他提及南韓和美國安全同盟的力量說：「而那天就會是北韓政權終結的一天。」

美國在南韓駐軍多達數萬人。

南韓也首次展示威力可摧毀地下碉堡的南韓最大彈道飛彈「玄武5型」（Hyunmoo-5）。

美國一架B-1B轟炸機在F-15K噴射機伴飛下進行飛越表演，作為首爾和華府安全聯盟的展現。

北韓透過官方中央通信社發布國防部副部長金剛一（Kim Kang Il，譯音）聲明，猛烈抨擊這項飛行。

金剛一表示，北韓軍方將就此類戰略資產頻繁部署予以「密切關注」，平壤軍方也已「做好充分準備，徹底保衛」國家。