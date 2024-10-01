石破茂任日本首相課題多 外媒歸納5大挑戰

石破茂9月27日當選日本自民黨第28任總裁（黨主席）後，今天下午獲眾議院及參議院指名為第102任首相。法新社統整他執政的5大挑戰，除了外交與內政之外，也包含經濟與氣候課題。

●安全威脅

隨著中國行徑日益跋扈，導致區域緊張局勢升高，像是日本防衛省8月首度確認中國軍機曾短暫侵入日本領空。另外，日本男童在深圳遭人刺傷後身亡事件也使兩國關係惡化。

曾任防衛大臣的石破茂熟悉日本的安保政策。他希望加強國防，以及倡議成立「亞洲版北大西洋公約組織（NATO）」，盼藉此因應包含北韓試射飛彈等威脅。

他同時希望日美同盟更加對等，考慮修訂「日美地位協定」。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日本研究專家、資深研究員塞奇尼（NicholasSzechenyi）則認為，「不需要過度擔憂政策可能出現劇烈轉變」。

塞奇尼也指出，「亞洲的安保環境迅速惡化，助長（日本）與美國及其他夥伴展開更多安全合作」。

●自民黨醜聞連環爆

剛卸下日相職務的岸田文雄任內面臨內閣支持率低迷，部分原因是自民黨內派閥的「小金庫」事件，以及黨內部分國會議員與舊統一教（UnificationChurch，現稱世界和平統一家庭聯合會）關係密切。

石破有意在新任內閣今天上路的短短8天後，也就是9日，就解散眾議院，並預計27日舉行眾議院大選投開票。他曾矢言帶領自民黨再度成為「一個公平公正」的政黨。

顧問公司Teneo政治風險諮詢團隊的副總裁布雷迪（James Brady）身兼該公司分析日本事務的負責人。他指出，「石破反映民意的能力，在他批評黨內因應政治獻金醜聞時表現得淋漓盡致」。

而專精日本政治的神戶大學法學部研究所教授藤村直史則分析，舉行眾議院大選也可能讓一些涉及不實申報政治獻金的國會議員挽回聲勢。

藤村告訴法新社，「在日本，若你贏得選舉，就被視為獲得選民認可，所以有些涉入政治獻金醜聞的國會議員，可能重返公眾視野」。

●經濟乏力

消費疲弱與薪資成長乏力長期拖累著日本經濟。

而石破茂的立場為支持日本銀行（簡稱日銀，相當於中央銀行）逐步改變非傳統的超寬鬆政策，而這也導致他9月27日當選自民黨總裁之後，日圓匯價一度大漲，但9月30日的日本股市基準日經指數收盤重挫近5%。

布雷迪分析，石破勝選「意味著大規模舉債支應開支，或是日銀重拾貨幣寬鬆政策的壓力降低」，而這些均是前首相安倍晉三超過10年前推動的政策。

為了協助日本政府計劃於2027年前將國防開支提升至國內生產毛額（GDP）的2%，石破茂對此曾建議提高法人稅當作財源。

●人口老化

至於內政方面，日本面臨嚴重的人口老化問題。日本政府厚生勞動省9月公布的統計顯示，全國逾100歲的老年人口截至9月15日超過9萬5000人。

石破茂希望透過重新審視日本長久以來惡名昭彰的長工時，以及加強支援育兒等方式，以提高生育率。

另外，他希望能重振人口凋零的鄉村地區，視地方創生為「終生志業」之外，也把這項議題的重要性與國防及防災相提並論。

●氣候政策

日本政府希望在2050年前達到淨零排放。而石破茂希望缺乏天然資源的日本使用核能，以及擴大利用再生燃料。

環境智庫E3G則因為日本的電力系統在七大工業國集團（G7）中最依賴化石燃料，而將日本減排的努力評比為G7最後一名。

曾任日銀政策委員會審議委員的經濟學者白井早由里告訴法新社，日本需要更聚焦脫碳策略，尤其是企業界。

白井分析，「若日本企業不這麼做，將會在全球失去競爭力」，因為高碳排的商品可能受到課稅和關稅方面的懲罰。