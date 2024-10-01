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石破茂正式成日本第102任首相！新內閣預計今晚成立
日本自民黨新任總裁1日下午在眾院全體會議首相指名選舉中，當選第102任首相。石破內閣將於今晚晚成立，他有意9日解散眾院，15日發布選舉公告、27日舉行眾院選舉。
共同社報導，67歲的石破茂指定為第102任首相，經過在皇居舉行的首相任命儀式和閣僚認證儀式後，石破內閣將於當晚成立。新內閣中，石破茂將讓與自己在總裁選舉中展開競爭的岸田內閣官房長官林芳正留任，並起用前官房長官加藤勝信出任財務相。
石破是首位出自鳥取縣選區的首相。石破1986年首次當選眾議員，迄今當選12次。首相岸田文雄於1日上午內閣會議中，率全員總辭，在職天數為1094天，為戰後第八長。
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