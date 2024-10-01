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被控「流氓行為」等罪名 俄3獨立媒體記者被捕

中央社／ 華沙30日綜合外電報導

人權監督團體OVD-Info表示，為俄羅斯獨立媒體工作的3名記者今天在莫斯科一場音樂會外被捕；這場音樂會是為了慶祝克里姆林宮聲稱兼併烏克蘭若干地區而舉行。

法新社報導，這場音樂會標誌著俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2022年9月30日簽署法令，兼併烏東地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）以及南部札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等地區兩週年。

非政府組織OVD-info引述被拘留者親屬的話說，其中一名記者在新聞網站Republic工作，另外兩人則是俄羅斯獨立新聞媒體SOTAvision的記者。

這個人權組織說，這些記者被帶到警察局，其中兩人將被控「流氓行為」（hooliganism），並補充說他們的手機已被沒收。

SOTAvision在加密通訊軟體Telegram說，旗下記者是在採訪離開音樂會的觀眾時被捕；這兩名記者當時被擋在外，不得入內參與於首都莫斯科紅場（RedSquare）舉行的慶祝活動。

SOTAvision是仍在努力報導克里姆林宮鎮壓異議的最後幾個俄羅斯媒體之一。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，克里姆林宮不斷加強施壓在俄國的外國媒體和獨立媒體。

Republic和SOTAvision都被俄國當局列為「外國代理人」，這是俄羅斯為批評人士貼上的標籤。

人權 俄羅斯

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