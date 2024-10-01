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澳洲前副防長示警：台灣議題攸關澳洲國家安全

中央社／ 雪梨1日專電

澳洲國防部副部長狄布（Paul Dibb）指出，澳洲應認清台灣議題對自身防衛的重要性，若中國對台灣發動攻擊，並成功擊敗美國，將是澳洲作為獨立國家的首要戰略威脅。

狄布於澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）以「儘管烏克蘭至關重要，台海戰爭才應是澳洲最大的擔憂」（As important as Ukraine is, a Taiwan war mustbe Australia's biggest worry）為題撰文。

狄布指出，除了中東局勢外，全球還面臨兩場可能在歐洲和東亞升級的大規模戰爭，分別涉及烏克蘭和台灣問題。澳洲應關注這兩場戰爭，但台灣可能落入中國手中的風險，將是澳洲國家安全的核心議題。

狄布指出，烏克蘭與台灣各自面臨來自鄰近核大國的軍事威脅。烏克蘭與台灣間存在明顯差異，烏克蘭是國際公認的獨立國家，但因寡頭興起及腐敗問題，遭受長期的不穩定和暴力；台灣沒有得到國際上的正式承認，但擁有更成熟的民主體制，並且持續進行和平政權更迭。

狄布指出，台灣與烏克蘭的戰爭對澳洲的戰略影響大不相同。烏克蘭雖面臨俄羅斯的軍事威脅，但該地區並非澳洲的主要戰略關注點，澳洲可能因國際法律和道義上的壓力而被要求做出貢獻，倘若俄烏戰爭升級為俄羅斯與北約之間的全面軍事對抗，澳洲對於高度強度地面戰爭的軍事貢獻有限。

狄布表示，相比之下，台海衝突對澳洲的戰略威脅則更為直接。他警告，如果中國趁俄羅斯擴大戰爭攻擊北約成員國時，對台灣發動攻擊，並成功擊敗美國，將是澳洲作為獨立國家的首要戰略威脅。

他指出，中國若擊退美國，就無人能阻止中國向南擴張，甚至在澳洲附近建立軍事基地。澳洲將受到戰略隔離，東南亞與南太平洋都將落入中國勢力範圍。若失去美國聯盟，澳洲也不再擁有可信的軍事能力，只能退回中立姿態。

狄布強調，美國的潰敗也將對日本與韓國帶來嚴重後果，兩國恐向中國讓出東海及南海的海上及空中控制權。若以中國為中心的新地緣政治在東亞盛行，可能迫使這些國家發展核武進行自我防衛。

他還表示，對澳洲而言，最糟糕的情境將是俄羅斯在歐洲戰場上對北約成員國如波羅的海國家和波蘭的軍事成功，與中國擊敗美國後主導東亞的情況結合，最終引發全面的核戰爭。

狄布警告，澳洲必須認清台灣問題對自身防衛的重要性，並且不能輕忽來自中國的威脅。他認為澳洲應快速獲取射程超過2000公里的遠程反艦飛彈，而不僅是等待AUKUS潛艦，才能有足夠潛力保衛自身。

最後，狄布指出，「與烏克蘭不同，台灣可能會在我們的國防計劃優先事項中直接變得重要。儘管如此，我們確實對看到烏克蘭從俄羅斯的非法入侵中解放出來有強烈的國家利益，我們應該盡我們所能實現這一點。

中共 俄烏戰爭 台灣 澳洲 烏克蘭

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