快訊

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地崩毀流失、菜園全被埋

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

南太平洋防長會議紐西蘭登場 聚焦區域安全挑戰

中央社／ 雪梨1日專電

第9次南太平洋國防部長會議於紐西蘭奧克蘭登場，澳洲、紐西蘭、法國、智利及南太島國防長將齊聚，討論區域安全挑戰及深化防務合作，並首邀太平洋島國論壇秘書長瓦卡以貴賓身分出席。

南太平洋國防部長會議（South Pacific DefenceMinisters Meeting）集合成員國國防部長，包括澳洲、紐西蘭、法國（太平洋法屬新喀里多尼亞，NewCaledonia）、智利（復活節島，Rapa Nui），加上唯三擁有軍隊的太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua NewGuinea）、斐濟、東加王國（Tonga）。

今年會議由紐西蘭主持，主題為「共同展望未來：我們的2050年區域願景」（collectively looking to thefuture: our region in 2050），會議於10月3日結束。

太平洋島國論壇（PIF）秘書長瓦卡（Baron Waqa）則首次以貴賓身分出席；日本、英國及美國官員則將以觀察員身分出席。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今飛往奧克蘭，會議期間，將分別與太平洋地區國家防長、以及瓦卡進行雙邊會談。

馬勒斯今表示，「我們將齊聚在一起，共同思考如何使太平洋國家有效應對當前及未來緊迫的區域安全挑戰。」

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，「紐西蘭一直是南太平洋的積極國防夥伴，並在該地區擁有悠久的歷史。」

「我們與南太平洋夥伴在災難救援支持、領導力培訓、技術培訓，以及在日益複雜的地緣政治下，定期就區域國防事務進行會談，這些領域的合作關係十分穩固」，柯林斯說。

柯林斯表示，今年的討論將涵蓋安全挑戰、極端氣候下的災難應對、跨國犯罪及新興技術在海事安全中的作用等。

澳洲 紐西蘭

延伸閱讀

美媒：紐西蘭遭滲透 部分中文媒體比共產黨還共產黨

不再是法國 紐西蘭奪回最多人表演哈卡舞紀錄

MLB／運動家搬離奧克蘭 凸顯美國職業運動黑暗面？

MLB／運動家奧克蘭主場最後一舞 投過完全比賽的布瑞登也來了

相關新聞

山陀兒登台前先重創菲律賓北部！800多人撤離 1人遭吹落電線電死

山陀兒颱風已於1日凌晨2時增強為強烈颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。而山陀兒登陸台灣前，已對菲律賓北部造成嚴重...

日本新首相石破茂：從「吃冷飯」到勝利的豬排咖哩飯

「如果我不當政治家，那去開一間咖哩屋也很好（笑）。」——石破茂，2012年

山陀兒來勢洶洶 紐時稱「超級颱風」相當於4級強烈颶風

颱風山陀兒來勢洶洶，美國海、空軍聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center）指山陀兒是「...

岸田文雄率內閣總辭 執政1094天將交棒石破茂

日本首相岸田文雄今天上午在臨時內閣會議率內閣總辭。岸田從2021年10月4日上任以來，共執政1094天，今天下午預計將正...

何謂「地獄表」？讓日本人、觀光客都哀嚎的公車體驗

問台灣人到日本鄉下自助旅遊，最擔心什麼事？答案很可能是怕錯過公車。日本這10年間有1.3萬延車公里（所有車輛行駛里程加總）的公車路線停駛，存留的路線班次減到極致，日本人因而創造「地獄表」這個名詞。 台灣人L到日本茨城縣自助旅行，沒有自駕，全靠公共交通。那日，她要前往日本三大名瀑之一的袋田瀑布，公車總共只有4趟往返。L的原則是絕不押最後一班公車回來，萬一錯過了，獨自一人在郊外叫天不應、叫地不靈。

戒石油難，戒塑膠更難

我們對★塑膠根深柢固的★癮頭，有可能打破嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。