南太平洋防長會議紐西蘭登場 聚焦區域安全挑戰

第9次南太平洋國防部長會議於紐西蘭奧克蘭登場,澳洲、紐西蘭、法國、智利及南太島國防長將齊聚,討論區域安全挑戰及深化防務合作,並首邀太平洋島國論壇秘書長瓦卡以貴賓身分出席。

南太平洋國防部長會議(South Pacific DefenceMinisters Meeting)集合成員國國防部長,包括澳洲、紐西蘭、法國(太平洋法屬新喀里多尼亞,NewCaledonia)、智利(復活節島,Rapa Nui),加上唯三擁有軍隊的太平洋島國巴布亞紐幾內亞(Papua NewGuinea)、斐濟、東加王國(Tonga)。

今年會議由紐西蘭主持,主題為「共同展望未來:我們的2050年區域願景」(collectively looking to thefuture: our region in 2050),會議於10月3日結束。

太平洋島國論壇(PIF)秘書長瓦卡(Baron Waqa)則首次以貴賓身分出席;日本、英國及美國官員則將以觀察員身分出席。

澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)今飛往奧克蘭,會議期間,將分別與太平洋地區國家防長、以及瓦卡進行雙邊會談。

馬勒斯今表示,「我們將齊聚在一起,共同思考如何使太平洋國家有效應對當前及未來緊迫的區域安全挑戰。」

紐西蘭國防部長柯林斯(Judith Collins)表示,「紐西蘭一直是南太平洋的積極國防夥伴,並在該地區擁有悠久的歷史。」

「我們與南太平洋夥伴在災難救援支持、領導力培訓、技術培訓,以及在日益複雜的地緣政治下,定期就區域國防事務進行會談,這些領域的合作關係十分穩固」,柯林斯說。

柯林斯表示,今年的討論將涵蓋安全挑戰、極端氣候下的災難應對、跨國犯罪及新興技術在海事安全中的作用等。