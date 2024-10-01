岸田文雄率內閣總辭 執政1094天將交棒石破茂

日本首相岸田文雄今天上午在臨時內閣會議率內閣總辭。岸田從2021年10月4日上任以來，共執政1094天，今天下午預計將正式交棒給新任首相石破茂。

現年67歲的石破茂9月27日在自民黨總裁選舉第二輪投票中，擊敗63歲的高市早苗，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，石破茂在今天下午召集的臨時國會上將獲指名為第102任首相。

綜合日本TBS電視台、日本經濟新聞報導，岸田為首的內閣今天上午在臨時內閣會議中提出辭呈，完成總辭程序。

而岸田在任天數達1094天，是戰後35名日相中，在任天數第8長的人。戰後在任天數第7長的首相為岸信介的1241天。

岸田任內把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級等同流行性感冒的「5類」之外，還增加國防、育兒等預算，以及轉變能源政策，包含重啟核電廠運作和延長核電機組運轉年限。

外交方面，岸田政府改善日本與韓國的關係之外，岸田本人任內曾經無預警訪問正在作戰的烏克蘭，並在2023年以東道主身分在廣島舉辦七大工業國集團（G7）高峰會。

不過前首相安倍晉三2022年遭槍擊身亡後，浮上檯面的舊統一教問題以及自民黨內派閥違法申報政治獻金的事件爆發後，岸田政府的相關因應拖累內閣支持率，岸田因而不尋求連任自民黨總裁（黨主席）。

日本放送協會（NHK）報導，今天下午國會參眾兩院的全體會議將進行首相指名選舉，選出石破茂為新首相。

石破茂預計上任後將在首相官邸與聯合執政的公明黨代表石井啓一會談，隨後處理新任內閣人事，並由新任內閣官房長官發表閣員名冊。

緊接著在皇居舉行首相任命儀式和閣員認證儀式後，新內閣將於晚間正式上路；石破茂屆時將舉行首相就任記者會，說明未來的政府營運基本方針。