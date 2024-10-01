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南韓國軍日閱兵將登場 北韓抨擊美國派核潛艦

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓國防部譴責美國南韓部署核戰略資產，值此之際，首爾正準備在「國軍日」（Armed Forces Day）舉行罕見的閱兵儀式。

北韓國防部副部長金剛一（Kim Kang Il，音譯）指責華府最近派遣了一艘核動力潛艦到南韓，並再次派出一架B-1B轟炸機參加計劃中的閱兵儀式，稱這是「魯莽的軍事虛張聲勢」，此舉加劇了緊張局勢。

南韓媒體報導，一架B-1B轟炸機將參加今天下午的閱兵儀式，和盟軍戰鬥機和其他飛機一起飛越首爾。

南韓軍方與駐韓美軍都尚未證實這架轟炸機是否會參加閱兵式，但首爾國防部表示，此次閱兵有部分目的是為了展示軍事實力，以對北韓產生嚇阻效果。

北韓領導人金正恩表示，美國的武力展示凸顯了美國在朝鮮半島相對於北韓的戰略劣勢，也顯示南韓「長期的核子恐懼症」。金正恩呼籲採取新的因應措施。

根據北韓中央通信社，金正恩說：「我們可隨時審查、實施此類的新行動計畫。」他矢言要繼續提高北韓「強大的戰爭威懾力」。

北韓 南韓 美國

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