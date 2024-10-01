日本恐受「雙颱」影響 山陀兒3日起可能接近沖繩

日本氣象廳預測，今年第18號颱風山陀兒之後將往轉而往東北方向移動，暴風區域恐在3日至4日接近沖繩地區；今年第17號颱風燕子之後也可能會影響關東地區。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預測，若受到山陀兒影響，八重山地區明天最大風速恐達每秒20公尺、最大瞬間風速達每秒30公尺。而八重山地區與宮古島地區10月3日風勢有望繼續增強。

上述地區周邊海域也可能面臨海象不佳的情況，八重山地區與宮古島地區明天的浪高恐怕分別會達6公尺與5公尺。

沖繩本島屆時也預期會受到颱風周邊的潮濕空氣影響，局部地區可能降下大雨。沖繩縣先島群島之後恐受颱風的路徑影響，面臨警報級大雨與滿潮。

根據日本氣象廳今天上午10時05分發布的颱風路徑潛勢預測圖，山陀兒颱風上午9時位於南海，中心氣壓915百帕、近中心最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺。

沖繩氣象台呼籲當地民眾留意相關資訊，盡早做好防颱準備。

另一方面，恐在今天晚間左右接近關東地區的颱風燕子，今天上午9時則位在伊豆群島八丈島東南東約180公里。

日本氣象廳預測，燕子颱風將從伊豆群島的東方，北移到關東地區以東，屆時關東地區與伊豆群島預計颳起強勁風勢。日本氣象廳呼籲這兩個地區要注意高浪與強風。

而日本氣象廳今天上午9時45分發布的資訊顯示，颱風燕子今天上午9時位在八丈島的東南東約180公里處，中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺。