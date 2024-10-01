安倍心腹世耕弘成擬轉戰眾院 對決親中派大老之子
日本自民黨總裁石破茂今天就任首相，他考慮9日解散眾議院、27日舉行眾議院大選投開票。參議員世耕弘成擬以無黨籍身分轉戰眾議院，大選將對上自民黨親中大老、前幹事長二階俊博的兒子二階伸康。
日本讀賣新聞報導，61歲的自民黨前參議院幹事長世耕弘成是已故首相安倍晉三的心腹，他是參議院和歌山選區選出的參議員，有意在下次眾議院大選中從和歌山2區以無黨籍身分參選，最快10月5日宣布參選。
和歌山2區是自民黨前幹事長、眾議員二階俊博的選區，二階俊博受到政治獻金小金庫事件的影響，已表明不出馬參選，但他46歲的兒子二階伸康預定被自民黨提名參選，此事勢必引起黨內人士反彈。
日本共同社報導，世耕弘成與二階伸康在眾議院同一選區角逐的話，將形成保守派分裂選舉。
世耕原本是自民黨最大派閥安倍派在參議院的領頭羊，因小金庫事件遭勸告離黨處分後退出自民黨。
這幾年來對於和歌山縣知事選舉的提名作業，世耕弘成與二階俊博經常為了爭主導權而交惡。預料在即將到來的眾議院大選，世耕與二階之子二階伸康將展開激烈的選戰。
眾議院選舉和歌山2區，目前已知日本共產黨將提名70歲的前縣議員楠本文郎。此外，前總務省職員、55歲的本間奈奈將以無黨籍身分參選。
世耕弘成1988年在參議院選舉補選時首度當選，當選5次，歷任官房副長官、經濟產業大臣，對台灣相當友好，曾在國會為台灣仗義執言。
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