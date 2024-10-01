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山陀兒登台前先重創菲律賓北部！800多人撤離 1人遭吹落電線電死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
山陀兒颱風對菲律賓北部造成嚴重災情，有多地斷電、淹水及至少1人死亡。美聯社
山陀兒颱風對菲律賓北部造成嚴重災情，有多地斷電、淹水及至少1人死亡。美聯社

山陀兒颱風已於1日凌晨2時增強為強烈颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。而山陀兒登陸台灣前，已對菲律賓北部造成嚴重災情，有多地斷電、淹水及至少1人死亡。

菲律賓氣象局（PAGASA）指出，颱風山陀兒9月30日重創菲律賓最北端巴丹群島（Batanes），截至當地時間1日凌晨4點，颱風中心位置位於巴丹群島地伊巴亞特島（Itbayat）以西205公里處，最大平均風速為每小時185公里，陣風風速高達每小時230公里。

菲律賓氣象局預計，山陀兒將於2日上午或下午從台灣西南部沿岸登陸，隨後穿越台灣崎嶇地形，並於2日晚間或3日凌晨由台灣東部出海。

山陀兒帶來的強風豪雨已造成北部地區包括巴丹群島省和卡加延省出現嚴重災情，包括停電、通訊服務中斷和洪患等，多達284個家庭共計828人被疏散。

巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco）昨透過衛星電話受訪稱，風勢相當猛烈，如同地震依樣，並指許多房屋毀損，天花板甚至被強風捲到空中。

氣象預報未來幾日，巴丹群島的薩布丹島、巴布延群島和北伊羅科斯省等地的降雨量可能超過200毫米。

此外1名25歲機車騎士遭吹斷的電線擊中、觸電身亡，北部多個機場也暫時關閉，多班航班取消，部分公路關閉。

山陀兒颱風 氣象局 菲律賓

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