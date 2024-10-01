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石破茂今將獲指名第102任日本首相 人事布局黨內有雜音

中央社／ 東京1日專電
日本執政黨自民黨總裁（黨主席）石破茂今天將在臨時國會上獲指名為首相。美聯社
日本執政黨自民黨總裁（黨主席）石破茂今天將在臨時國會上獲指名為首相。美聯社

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）石破茂今天將在臨時國會上獲指名為首相，並將延攬前行政改革擔當大臣村上誠一郎當總務大臣，由於村上曾罵已故首相安倍晉三搞砸財政、金融、外交是「國賊」，這項人事布局在黨內引發爭議。

現年67歲的石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票與63歲的經濟安全保障擔當大臣高市早苗競爭結果取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，石破在今天召集的臨時國會上將獲指名為第102任首相。新內閣今天上路。

石破內閣的名單也大致確定，但人事布局被指在自民黨內埋下不睦的火苗，尤其是延攬村上擔任總務大臣。自民黨內的國會議員說：「安倍派勢必反彈，石破做了最不該做的人事布局。」

安倍於2022年7月8日在為參選參議院選舉的自民黨同志街頭助選時遇刺身亡，日本政府於同年9月27日舉辦國喪。同年9月20日，村上對媒體表示，國葬的決定過程等有疑慮。村上表示自己不出席安倍國葬，還批說：「安倍把財政、金融、外交搞得很爛，連官僚機構都破壞了，還讓舊統一教在選舉時幫忙，就是國賊。」

同年9月29日，當時自民黨內最大派閥安倍派召開議會，要求自民黨嚴懲村上。當時安倍派會長代理鹽谷立對媒體表示，「村上能參選眾議院選舉是獲得（黨總裁）安倍提名的，村上指安倍是國賊的話，應先主動辭去眾議員職務才對。」村上後來受到自民黨黨紀委員會做出停止黨權一年的處分。

對於石破的內閣人事布局，高市早苗陣營氣憤至極。除了排擠自民黨內涉及「小金庫事件」國會議員外，禮遇在總裁選舉支持石破的「勝利組」；冷落被視為「安倍路線繼承人」的高市陣營，其中讓高市陣營最憤怒的是拔擢曾村上擔任總務大臣這個要職。

村上並無太多閣僚經驗，石破卻委以大任，這樣的人事布局，被高市陣容認為石破是故意挑釁。

高市早苗陣營對於這次自民黨總裁選舉第二輪投票時，首相岸田文雄所率的舊岸田派（宏池會）、前首相菅義偉陣營將票投給石破，非常不諒解，痛批說：「無法原諒毀日的眼鏡仔（岸田）」、「最無法原諒的是背叛安倍的菅義偉」、「就等著10月27日眾議院大選自民黨慘輸，石破引咎下台」。

現年72歲的村上誠一郎是眾議院愛媛縣2區選出的議員，當選12次，在小泉純一郎內閣時代曾擔任過行政改革擔當大臣。這次自民黨總裁選舉，是推薦石破參選的20名國會議員之一。

村上誠一郎的父親村上信二郎曾擔任過愛媛縣議會議長、眾議員。最大在野黨立憲民主黨前幹事長、親中派眾議員岡田克也是村上誠一郎的妹夫。

日本 石破茂 自民黨

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