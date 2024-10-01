日本石破內閣今上路 在野黨反對眾院大選本月舉行

日本執政黨自民黨總裁石破茂今天將在臨時國會上獲指名為第102任首相。他昨天表示規劃本月9日解散眾議院，27日舉行眾議院大選投開票。對此，在野黨表示反對，認為應先充分進行黨魁論戰及預算委員會論戰。

現年67歲的石破9月27日在自民黨總裁第二輪投票與63歲的經濟安全保障擔當大臣高市早苗競爭，結果取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，石破在今天召集的臨時國會上將獲指名為第102任首相。之後在首相官邸（行政中心）組閣，新內閣今天上路。

石破組閣，經過在皇居（皇宮）舉行的親任儀式及閣僚認證儀式後，將以首相身分舉行記者會，之後出席第一場閣僚會議。

他昨天在自民黨總部表示，「新政權早日接受人民的審判是很重要的」，考慮眾議院於10月27日舉行投開票。在臨時國會進行辯論後，10月9日解散眾議院，15日舉行眾議院大選公告。

石破考慮在內閣上路8天後，於10月9日解散眾議院，將是二戰後最短命內閣。

石破在自民黨總裁選舉期間曾說：「為人民提供判斷材料是新首相的責任，真正的論戰是在預算委員會」。預算委員會是相關閣僚都出席，進行一問一答。但石破9月27日就任自民黨總裁後，卻改口說「須早日接受人民的審判」，似乎想以質詢時間較短的黨魁辯論應對，被外界認為是改變立場。

自民黨內有資深國會議員對媒體表示，石破是接受了黨內實力派人士的意見，才想早日解散眾議院舉行改選。因為若在預算委員會上被在野黨追究，在眾議院大選前，內閣支持率有下降的風險。

日媒指出，石破最初聲稱「不會馬上解散眾議院」，預計在10月1日舉行的臨時國會中先召開預算委員會，與在野黨進行論戰後再解散；如今態度卻出現180度大轉變。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥昨天表示，「沒料到石破以前自己否定的事，現在卻要那麼做。希望他貫徹主張，做事要符合道理」。

在野黨方面認為，不僅是在國會的黨魁論戰，包括在預算委員會的論戰也應該充分進行才對。石破內閣在上路前，朝野政黨對決的氣氛增強。