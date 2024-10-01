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美軍公布影片 批俄戰機危險直切美F-16前方

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國軍方今天公布影片，稱美軍上週在阿拉斯加州附近執行例行攔截活動時，一架俄羅斯蘇愷35戰機出現「不安全」動作，畫面可見這架戰機切到美方F-16機鼻前方。圖／美聯社
美國軍方今天公布影片，稱美軍上週在阿拉斯加州附近執行例行攔截活動時，一架俄羅斯蘇愷35戰機出現「不安全」動作，畫面可見這架戰機切到美方F-16機鼻前方。圖／美聯社

美國軍方今天公布影片，稱美軍上週在阿拉斯加州附近執行例行攔截活動時，一架俄羅斯蘇愷35戰機出現「不安全」動作，畫面可見這架戰機切到美方F-16機鼻前方。

路透社報導，美國經常在阿拉斯加州附近的國際空域對俄機進行空中攔截，且通常會說他們是以安全、專業的操作方式。但官方認為這次事件有所不同。

北美航太防衛司令部（NORAD）司令季約特（Gregory Guillot）在社群媒體X發出聲明說：「一架俄羅斯蘇愷35（Su-35）戰機做出不安全、不專業的行為，並危及所有人，在專業空軍中不會看到這種情況。」

路透社尋求置評，但俄羅斯駐美大使館未立即回應。

北美航太防衛司令部9月23日曾說，他們發現並追蹤4架俄羅斯軍機在阿拉斯加防空識別區（ADIZ）活動，當時還說俄方活動「經常發生，不被視為威脅」。

F-16 俄羅斯 美軍

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