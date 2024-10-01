石破茂接任首相後 管理通縮、提高薪資為首務

日本執政自民黨（LDP）的黨魁選舉為日圓前景帶來了新的變數，新任黨魁石破茂接任首相後，預料將以財政支持和薪資成長為施政重點，日本央行升息的時點可能延至2025年，分析師並預測，日圓在中期將走強，可能在今年第4季升破140日圓兌1美元。

自民黨黨魁選舉通常是日本總體政策方向的前兆，將影響市場信心和貨幣估值。石破茂在此次選舉中擊敗了貨幣政策立場較鴿派的高市早苗，導致日圓兌美元這兩日大幅波動，也反映出市場對日本潛在經濟和貨幣政策方向的重新評估。

石破茂的政綱提出了一系列混合經濟策略，為日本貨幣和財政政策的未來帶來了一些不確定性。他的首要經濟政策是管理通縮，因為通縮一直是日本經濟長期存在的問題。然而，他支持日本央行逐步升息的立場似乎有些矛盾，因為升息可能會抑制需求，並加劇通縮壓力。

其次是提高薪資與家庭收入，石破茂想要實現薪資成長率超越通膨率，進而提升家庭購買力，他可能需要推行一項支持企業和刺激內需的全面性經濟計畫，才能實現此一目標。

市場還預期他的新政府將推出重大財政計畫，以因應不斷上升的生活成本。此舉可能會暫時抵銷央行立即實施緊縮貨幣政策的必要性，將可能升息的時間推遲到2025年。

總體而言，這些政策優先順序意味著在一段期間內將採取寬鬆的財政措施，可能為日圓提供短期支撐。然而，長期影響將取決於石破茂能否成功平衡通膨、薪資成長和利率政策。石破茂勝選對市場的直接影響是重新評估日圓的實力。