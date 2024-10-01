石破茂任命小泉 操盤眾院選戰

自民黨新總裁石破茂九月卅日表明，計畫十五日公告並於廿七日改選眾議院，「重要的是新政府盡早接受國民審判」。他並任命總裁選舉首輪第三高票的前環境大臣小泉進次郎，出任選舉對策委員長。

即將肩負眾院大選選戰操盤手重任的小泉說，他希望能讓更多黨內同志當選，愈多愈好。

由於早有預料十月很可能改選眾院，以及參院選舉預定明年七月舉行，因此黨內人士莫不對小泉寄予厚望。

小泉進次郎父親小泉純一郎二○○一年第三度參選總裁時，喊出「消滅自民黨」口號而大勝回鍋參選的前首相橋本龍太郎。該黨支持率從森喜朗內閣末期的百分之九點六躍進至七十二點八。有黨籍資深國會議員說，前首相菅義偉期望小泉進次郎也能有這種爆發力。

據ＮＨＫ九月上旬民調結果，已上台近三年的岸田內閣支持率只剩兩成、不支持率則達六成。年輕、高顏值又高人氣的小泉，自然成為該黨因這一、兩年來歷經「統一教」和派系政治獻金餐券收受回扣等醜聞，導致民調直落的困境「救世主」。

黨魁被視為一黨的看板人物、選戰時的「最強母雞」，這在日本亦復如此，稱為「選舉之顏」。儘管許多黨員、該黨支持者和一般選民也頗支持石破，但總裁選後，簡稱地方票的黨員．黨友票顯示，決選遭石破逆轉的經濟安保大臣高市早苗票倉在首都圈和關西等都會地區，而小泉的選區就在首都圈中的神奈川縣。

總裁選戰期間，神奈川當地媒體報導稱，此次總裁選戰，小泉是最早進行街頭演說的參選人，而且場場都能吸引數千名民眾聆聽，甚至引發交通阻塞。

在二○一二、十四、十七與二十一年連四屆眾院大選投票率還不到六成下，黨籍國會議員紛紛看好小泉可望激起對政治冷感的年輕或中間選民熱情，進而投給該黨提名或支持的候選人。

黨內有資淺眾議員坦言，一回到選區就因前述的回扣醜聞遭痛批，若小泉成為該黨新的選舉之顏，下次眾院大選就能過關了。