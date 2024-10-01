聽新聞
0:00 / 0:00

石破茂任命小泉 操盤眾院選戰

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本前環境大臣小泉進次郎。 路透社
日本前環境大臣小泉進次郎。 路透社

自民黨新總裁石破茂九月卅日表明，計畫十五日公告並於廿七日改選眾議院，「重要的是新政府盡早接受國民審判」。他並任命總裁選舉首輪第三高票的前環境大臣小泉進次郎，出任選舉對策委員長。

即將肩負眾院大選選戰操盤手重任的小泉說，他希望能讓更多黨內同志當選，愈多愈好。

由於早有預料十月很可能改選眾院，以及參院選舉預定明年七月舉行，因此黨內人士莫不對小泉寄予厚望。

小泉進次郎父親小泉純一郎二○○一年第三度參選總裁時，喊出「消滅自民黨」口號而大勝回鍋參選的前首相橋本龍太郎。該黨支持率從森喜朗內閣末期的百分之九點六躍進至七十二點八。有黨籍資深國會議員說，前首相菅義偉期望小泉進次郎也能有這種爆發力。

據ＮＨＫ九月上旬民調結果，已上台近三年的岸田內閣支持率只剩兩成、不支持率則達六成。年輕、高顏值又高人氣的小泉，自然成為該黨因這一、兩年來歷經「統一教」和派系政治獻金餐券收受回扣等醜聞，導致民調直落的困境「救世主」。

黨魁被視為一黨的看板人物、選戰時的「最強母雞」，這在日本亦復如此，稱為「選舉之顏」。儘管許多黨員、該黨支持者和一般選民也頗支持石破，但總裁選後，簡稱地方票的黨員．黨友票顯示，決選遭石破逆轉的經濟安保大臣高市早苗票倉在首都圈和關西等都會地區，而小泉的選區就在首都圈中的神奈川縣。

總裁選戰期間，神奈川當地媒體報導稱，此次總裁選戰，小泉是最早進行街頭演說的參選人，而且場場都能吸引數千名民眾聆聽，甚至引發交通阻塞。

在二○一二、十四、十七與二十一年連四屆眾院大選投票率還不到六成下，黨籍國會議員紛紛看好小泉可望激起對政治冷感的年輕或中間選民熱情，進而投給該黨提名或支持的候選人。

黨內有資淺眾議員坦言，一回到選區就因前述的回扣醜聞遭痛批，若小泉成為該黨新的選舉之顏，下次眾院大選就能過關了。

大選 議員

延伸閱讀

中國再祭房市振興措施滬港股飆 日圓升亞股跌多漲少

石破茂提日中元首溝通重要性 中國：持開放態度

石破茂走向建設性戰略清晰 學者：日本將更重視台海

石破茂將任新首相 日經收盤重挫近5%

相關新聞

石破茂任命小泉 操盤眾院選戰

自民黨新總裁石破茂九月卅日表明，計畫十五日公告並於廿七日改選眾議院，「重要的是新政府盡早接受國民審判」。他並任命總裁選舉...

石破茂接任首相後 管理通縮、提高薪資為首務

日本執政自民黨（LDP）的黨魁選舉為日圓前景帶來了新的變數，新任黨魁石破茂接任首相後，預料將以財政支持和薪資成長為施政重...

奧地利大選 極右翼政黨獲得約29%的選票、成為最大政黨

在奧地利周日（9月29日）舉行的議會選舉中，極右翼的奧地利自由黨成為最大政黨。該黨獲得了約29%的選票。緊隨其後的是現任總理...

歐盟監測機構：海洋暖化速度19年來幾已翻倍

歐洲聯盟（EU）海洋環境監測機構「哥白尼海洋服務」今天發布報告指出，隨著人為氣候變遷導致全球氣溫上升，海洋暖化速度自20...

駐漢堡辦事處長投書德媒 籲聯大支持台參與國際

漢堡晚報今天刊登駐漢堡辦事處處長陳槱順的投書。陳槱順籲請聯合國大會正視台灣人民參與國際組織權利，聯大今年主題為「不遺漏任...

越南特赦近3800人 濫用職權與殺人者入列政治犯除外

越南將特赦近3800名囚犯，其中包括濫用職權者、殺人犯等。國家主席辦公室副主任范青河宣稱，這體現越南黨和國家的寬容仁慈。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。